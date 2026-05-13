◆大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会（９日・大泉緑地野球場） ▽中学生の部・決勝 住吉ボーイズ６ー３枚方ボーイズ＝延長９日＝

「大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会」は９日、決勝が行われた。住吉ボーイズ（大阪南支部）が延長９回の熱戦を制し、ホストＶ。１１年ぶり３度目の優勝を飾った。また「第２３回龍野ボーイズ大会」が開幕し、ホストチームの龍野ボーイズ（兵庫県西支部）がコールド発進から準決勝へと進出。紀州ボーイズ（和歌山県支部）など４強が決まった。「第４７回全泉州大会」も開幕。主催の大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が２４得点の猛打で初戦突破した。

最後の打者のバットが空を切るとマウンドの松本が拳を握り、ほえた。住吉が延長戦を制し、２０１５年以来のホストＶ。先発した準決勝で７８球（４回２／３１失点）を投げており、球数制限まで残り２球だった背番号１は「絶対に三振で締めたかった」と胸を張った。

準決勝は、その松本のサク越え３ランなど計１０得点でコールド勝ち。決勝は一転、投手戦となった。先発・方城が３回０／３を１失点。２番手・吉田は無死一、二塁のピンチを断つと、７回まで無安打投球。タイブレークの８回に一時同点の２点打こそ許したが、「自分ならいけると自身を持って投げた」と９回２死まで好リリーフでつないだ。

打線は５回に大西が貴重な同点打。延長８回は先頭・野村が「ここで決める。その気持ちだけだった」と左中間へ一時勝ち越しの２点二塁打した。再び追いつかれた９回に２つの押し出し四球と山下主将の犠飛で３点。粘る相手を振り切った。

「全員の根性を出し切った試合。みんなが優勝だけを目指す気持ちになっていた」と山下。団結力を増し、最高の形で勝負の夏へ向かう。