◆第５回福井県スポーツ報知杯 ダイナソーカップ（４月２９日〜５月４日・プレーパーク大飯野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 岐阜笠松ボーイズ１１ー８名古屋ボーイズ＝延長９回＝

「第５回 福井県スポーツ報知杯 ダイナソーカップ」は決勝が行われ、岐阜笠松ボーイズ（岐阜県支部）が延長戦突入の激闘を制し、初優勝を飾った。

激戦に終止符が打たれた瞬間、岐阜笠松ナインがマウンド付近に一斉に集まった。「みんなでつかんだ優勝。これまでやってきた成果、気持ちが一つになった事が本当にうれしかった」と原主将。大会初制覇に満面の笑みを浮かべた。

土壇場の大逆転劇だった。６回に逆転され、２点を追う７回。２死二、三塁としたが、後はなかった。だが、準決勝で３三塁打の近藤は「好きなように振って来いって言われ、気持ちが軽くなりました」と振り抜いた打球は中越えへ。起死回生の２点三塁打となった。

迎えた延長タイブレーク９回。森の押し出し死球、石原の適時三塁打などで一挙５得点。粘る名古屋を振り切り「本当にうれしかった。言葉にできないくらい」（近藤）と歓喜に沸いた。

中日本大会支部予選では、支部優勝の岐阜西と１回戦で対戦し敗退。他大会でも初戦負けが目につき、指導者らでさえ勝ち方を模索する日々だった。それでも、各選手が個々の課題に取り組み、この日も前日の反省を踏まえ、高めやボール球に手を出さない見極めなど徹底事項を改めて確認。その成果を最後に実らせた。

悲願の初Ｖに「チームワークの深まりが強くなった」と原主将。来月始まる選手権大会予選に向け、近藤は「一勝一勝積み重ねて、優勝につないでいけたら」と、さらなる成長を続ける。