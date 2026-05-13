関西ブロック最大級の大会で、中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）の開会式が６日、京セラドーム大阪で行われた。全１０支部から１２７チーム、１９７４人（登録）が参加し、元気よく入場行進。６月２１日の決勝（ＨＰＬベースボールパーク）までの熱戦が幕を開けた。

キラキラ輝く瞳の奥に闘志を燃やし、一歩一歩踏み出した。オリックスの本拠地・京セラドーム大阪での入場行進。中学生ボーイズリーガーに新たに加わった新１年生が、大きなかけ声とともにダイヤモンドを周回した。

緊張する選手たちを保護者や関係者が手拍子で後押し。冒頭では日本少年野球連盟の山崎幸二常務理事（関西ブロック長）が開会を宣言し、大冨肇会長は「１年生で大きな大会を経験し、３年生では頂点を目指して、２年半頑張ってほしく企画した大会。１年生らしいさわやかな、楽しい野球を期待しています。これから中学野球、ボーイズリーグでの野球を大いに楽しんでください」とエールを送った。

その後の選手宣誓では、奈良県支部の生駒中央・松本颯太主将が「一人一人が全力を尽くせる大会にしたい」という思いを込めて、「ここに集まった全選手の熱い思いを胸に一球入魂。この舞台で思う存分プレーできることに感謝し、勇気を持って全力でプレーすることを誓います」と宣言した。

昨年覇者で、優勝旗を返還した大阪柴島（大阪北支部）の羽田庄里主将は「かなり緊張したけど、去年、先輩たちがこんなにチームがいるなかで優勝して、僕たちも優勝したいと思った」と連覇に意欲。２、３年生主体で２チーム出場する関西女子の河野渚月主将（３年）は「（初開催の）春季全国大会で優勝して、関西女子の知名度が上がって緊張感もある。男子にも勝てるってところを見せて、本戦へつなげて、いい結果で終わりたい」と意気込んだ。