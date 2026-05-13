DOMOTO「またね」、「合算シングル」1位 自身通算9作目【オリコンランキング】
DOMOTOの最新シングル「またね」が、13日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間16.6万PT（165,934PT）を記録。自身通算9作目の1位を獲得した。
【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位は、Snow Manの「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」。2週連続TOP3入り。
同名CDシングルは「週間シングルランキング」2位、収録曲の「BANG!!」は同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得しており、CD売上、デジタルダウンロード、ストリーミングのポイントを積み上げ、合算シングル2位となった。
前週5月11日付で自身12作目のミリオンに到達した累積ポイントは、5月18日付現在122.5万PT（1,224,970PT）にまで伸ばしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
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本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
同名CDシングルは「週間シングルランキング」2位、収録曲の「BANG!!」は同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得しており、CD売上、デジタルダウンロード、ストリーミングのポイントを積み上げ、合算シングル2位となった。
前週5月11日付で自身12作目のミリオンに到達した累積ポイントは、5月18日付現在122.5万PT（1,224,970PT）にまで伸ばしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞