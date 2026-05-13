世界No.1ブランドが日本上陸!100段階風量の革新ファンで今夏を乗りきろう!

近年、日本の夏は過酷を通り越し、命に関わる暑さへと変化しています。そんな中、世界シェアNo.1を誇るポータブルファンブランド｢JisuLife｣が日本へ本格上陸。2026年4月の発表会では、単なる涼む道具を超え、体調を整える｢セルフメンテナンス･ガジェット｣としての新基準を提示しました。ガジェットファンのみならず、全ての現代人にとって今夏の必須アイテムとなることは間違いない商品をご紹介します。

最大の特徴は｢100段階風量設定｣

今回発表されたプレミアムライン｢Handheld Fan Pro1 Mini｣や｢Handheld Fan Pro1 S｣が持つ最大の特徴は、驚異の100段階風量設定。

発表会に登壇した気象予報士の森田正光氏は、近年の異常気象と都市型熱中症のリスクに触れつつ、JisuLifeの製品について｢最大9m/sという圧倒的な風速、そして自分の体調や環境に合わせて微調整できる100段階の設定は、これからの暑さ対策の新常識になる｣とー太鼓判を押しました。

冷房で空間全体を冷やすだけでなく、個々人が最適な風を纏うこと。これが、これからの時代のスマートな過ごし方といえます。

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圧倒的な技術力と、洗練された｢Feel Good｣なデザイン

JisuLifeの強みは、その開発力とデザインの融合にあります。日本法人代表の清原健司氏が語ったのは、単なる機能性だけでなく｢Feel Good(心地よさ)｣を追求するブランドビジョン。

今回披露された6モデルのラインアップは、まさに多種多様なライフスタイルに寄り添うものばかりです。

プレミアムシリーズ

質感の高いアルミニウム合金を採用し、ビジネスシーンでも違和感なく使える｢Pro1｣シリーズ。

スタンダードシリーズ

圧倒的な軽さとコンパクトさを追求し、デイリーユースに最適な｢Handheld Fan 9 S / 10 S｣。

ライフスタイル特化型

両手を自由にする｢Neck Fan 5｣や、子育て世代に嬉しい｢Stroller Fan 4｣。

｢夏の必需品｣から｢自分を整えるパートナー｣へ

JisuLifeが日本市場で目指すのは、自身のコンディションを整え、夏のQOL(生活の質)の向上。価格帯も、手に取りやすい3,980円から、こだわりの8,580円まで幅広く展開。

ケーズデンキ、コジマ、ビックカメラ、ヨドバシカメラといった家電量販店から、感度の高い層が集まるロフト、さらにはAmazonや楽天市場といったオンラインストアまで、さまざまな方法で購入できます。

猛暑が予想される今シーズン。機能で選ぶか、デザインで選ぶか、それとも世界が認めた信頼で選ぶか。この夏、あなたの日常に｢JisuLife｣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

･製品ラインナップ一覧(税込)

Handheld Fan Pro1 Mini:8,580円

Handheld Fan Pro1 S:6,980円

Handheld Fan 9 S:4,280円

Handheld Fan 10 S:3,980円

Neck Fan 5:5,980円

Stroller Fan 4:5,980円