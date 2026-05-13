秋野暢子、お弁当の残り物で作った“品数豊富な”朝ごはんを公開 丁寧な暮らしぶりに「美味しそう」
俳優の秋野暢子（69）が12日、自身のインスタグラムを更新。お弁当の残り物を活用した品数豊富な朝ごはんを公開した。
【写真】お弁当の残り物で作った“、秋野暢子の品数豊富な”朝ごはん
秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です。これ昨日のガラススタジオで食べたお弁当。同じでしょ」とつづり、彩り豊かな朝食の写真を投稿。ごぼうのきんぴらやブロッコリー、卵料理、ヨーグルト、こんがり焼いたトーストなど、バランスの取れた献立が並んでいる。
別の写真では、手作り弁当も披露。朝ごはんにも登場したおかずなどが品数豊富に詰められており、丁寧な暮らしぶりが伝わる内容となっていた。
コメント欄には「美味しそうなお弁当ですね」「今日も素敵な一日を」「美味しそうですね」といった声が寄せられている。
【写真】お弁当の残り物で作った“、秋野暢子の品数豊富な”朝ごはん
秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です。これ昨日のガラススタジオで食べたお弁当。同じでしょ」とつづり、彩り豊かな朝食の写真を投稿。ごぼうのきんぴらやブロッコリー、卵料理、ヨーグルト、こんがり焼いたトーストなど、バランスの取れた献立が並んでいる。
別の写真では、手作り弁当も披露。朝ごはんにも登場したおかずなどが品数豊富に詰められており、丁寧な暮らしぶりが伝わる内容となっていた。
コメント欄には「美味しそうなお弁当ですね」「今日も素敵な一日を」「美味しそうですね」といった声が寄せられている。