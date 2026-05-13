◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放った。

インターネット上では、久々の一発に、「な…涙で前が見えません 大谷さんホームラン良かった良かった 本当に良かった」「大谷くんのホームラン！やっと見れたぜ！」「大谷さん、何日ぶり？何打席ぶり？の7号ソロホームラン！打てば良いんです！！世界中が待ってましたよー」「大谷さんホッとした表情だったな〜こっからが本番や！」など歓喜の声が上がっている。

1−1の3回、先頭で迎えた第2打席だった。相手先発・ハウザーに対し2ボールから1ストライクからの4球目、外角シンカーを強振。打球は逆方向の左中間へグングンと伸び、スタンド最前列に着弾。大谷は本塁打になったことを確認するとダイヤモンドを一周しながら口を大きく開けて首を振りながら天を仰ぎ、安堵の表情を見せた。

本塁打は4月26日（同27日）のカブス戦で放って以来、12試合、52打席ぶり。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、打球飛距離398フィート（約121.3メートル）、打球角度23度を計測し、久々の豪快アーチに本拠ファンも大興奮。先発の山本由伸も勝ち越し弾とあり、ベンチでとびきりの笑みを見せた。

初回の第1打席はハウザーの低めチェンジアップを捉えて一、二塁間を破る右前打を放ち、3試合10打席ぶりに安打をマークした。