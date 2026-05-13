洗練の「ボディ同色エアロ」がカッコいい！

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、発売しました。

1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、累計販売台数5700万台超を誇るトヨタ「カローラ」シリーズ。2026年10月20日に迎える誕生60周年に向け、今回新たな記念仕様が設定されました。

【画像】これが1リッターで27km走るトヨタ「“新”カローラ」です！ 画像で見る！（70枚）

ボディサイズは、全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm。日本の道路環境にもマッチするサイズ感で、街乗りからロングドライブまで幅広いシーンに対応します。

パワートレインには、1.8リッター直列4気筒エンジン「2ZR-FXE」をベースとしたシリーズパラレルハイブリッドシステムを搭載します。

エンジン単体では最高出力98馬力・最大トルク142Nmを発揮。さらに、フロントモーターは最高出力95馬力・最大トルク185Nmを発生します。

また、E-Four（電気式4輪駆動）モデルには、最高出力41馬力・最大トルク84Nmのリアモーターを追加。滑りやすい路面などでも安定した走行性能を実現しています。

燃費性能はWLTCモードで、2WD（FF）モデルが27.3km／L、E-Fourモデルが25.3km／Lを達成しています。

今回の60周年記念仕様では、特別なディテールも追加されました。

エクステリアでは、左右フロントフェンダーに60周年記念ロゴステッカーを装着。インテリアでは、助手席側インストルメントパネルに60周年記念ロゴ入りの合成皮革巻き加飾を採用することで、アニバーサリーモデルらしい特別感を演出しています。

また、専用チューニングサスペンション（2WD車のみ）や、ブラック塗装の17インチアルミホイールなど、ACTIVE SPORT専用装備も継続採用されました。

さらに、ボディカラーと同色とした専用デザインのフロントバンパーやロッカーモールを採用。後付け感を抑えた、より上質で都会的なスタイリングを実現しています。

インテリアでは、ミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートを採用。スポーティさと上質感を両立した室内空間に仕上げられました。

カローラ ACTIVE SPORT（60周年記念仕様）の価格（消費税込）は、2WD（FF）モデルが323万1800円、E-Fourモデルが344万6300円です。