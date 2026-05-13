【続・バツイチ息子は、狂ってた…】「母さんには関係ない」突き放されて愕然＜第7話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第7話 これからひとり？
【編集部コメント】
大事な息子の幸せのために、母親の自分が尽くすのは当たり前。そんなふうに陽子さんは考えていたのかもしれません。けれど、それは心にもお金にも余裕がないとできないことです。さんざんお金をむしり取られたあげく、「母さんには関係ない」と突き放されるとは……。息子が裏切るなんて夢にも思っていなかった陽子さんは、愕然としたことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第7話 これからひとり？
【編集部コメント】
大事な息子の幸せのために、母親の自分が尽くすのは当たり前。そんなふうに陽子さんは考えていたのかもしれません。けれど、それは心にもお金にも余裕がないとできないことです。さんざんお金をむしり取られたあげく、「母さんには関係ない」と突き放されるとは……。息子が裏切るなんて夢にも思っていなかった陽子さんは、愕然としたことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子