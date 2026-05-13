なぜ河本結のショットは曲がらないのか？ “フェースを返さない”フェードのポイントは左ヒジにあった
「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初優勝で通算5勝目を挙げた河本結。フェードが持ち球の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】左ヒジを体から離してフェースを返さない 河本結のアイアンスイング
◇ ◇ ◇オンプレーンに下ろしてきたクラブを体の回転で左に振り抜き、腰や上体も前傾を保ったままレベルターンする。フェードヒッターらしいスイングです。左に振り抜けていれば逆球が出にくく、思い切った攻めができます。大型ドライバーは、無理にボールをつかまえにいくと出球がコントロールしにくくなるため、ギアとの相性もいいスイングだと思います。コースとの相性も良かったのでしょう。メジャーのセッティングはフェアウェイが硬く、フェードでも十分な飛距離が出ていました。また、フェードボールはティショットで右サイドに落としやすいため、左ドッグレッグが多いコースではフェアウェイを広く使え、攻めやすくなります。セカンドショットを上手く打てていたのも印象的でした。調子を落とすとクラブが上から入り過ぎることがありますが、距離や状況に応じてスピン量をコントロールし、メジャーセッティングにも負けないショットを放っていました。勝利を決定付けたウェッジショットをはじめ、コントロールしたい場面では、フォローでフェースローテーションを抑え、ラインを出していました。もともとフェースローテーションを大きく使う選手ではありませんが、ピンを狙うショットでは、さらにローテーションを抑えることで、高精度なショットを実現しているのだと思います。ポイントは、フォローで左ヒジを体から離すように使い、フェースが閉じる動きを抑えている点です。フォローでの左ヒジの動きには2種類あります。ひとつは河本さんのように、フェースの開閉を抑えながらタテに振り抜く動き。もうひとつは、ボールがつかまらない人に多い、左ヒジが引けてしまう動きです。では、どうすれば左ヒジを引かずにフェースをコントロールできるのでしょうか。意識したいのは、前傾をキープしたまま体をターンさせること。右肩が低い位置を通りながら体が回転するのが理想です。前傾を保てれば、フォローで左ヒジが体から離れても、フェースにボールが乗って運ばれるようなラインを出せます。一方で、前傾が起きて右肩が上がってしまうと、左ヒジが引けてボールがつかまらなくなります。これは、スイング中に左腕がピンと張ってしまう人に多い動きです。バックスイングからトップ、ダウンスイングにかけて左腕をリラックスさせ、少したわませるくらいのイメージを持つと、前傾をキープしやすくなります。「前傾キープ」や「右肩を低く」を意識するとダフってしまう人は、体重が右に残っていたり、軸が右に倒れていたりする可能性があります。高くティアップしたボールを6番アイアンでクリーンに打つ練習をすると、ミスの改善につながります。一度試してみてください。■河本 結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。25年も好調を維持し、年間2勝を挙げた。26年は「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー優勝。RICOH所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●「飛ばない人の共通点」とは？ 関連記事「伊藤愛華の直伝レッスン」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左ヒジを体から離してフェースを返さない 河本結のアイアンスイング
「飛ばない人の共通点」は“手元先行で押せていない”だけだった！ 伊藤愛華の直伝レッスン
マスターズ連覇マキロイがすごいのは「ボールにかける圧」真似をするには『タオル軌道ドリル』がオススメ！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
【写真】都玲華が髪をほどいたら…
【連続写真】左ヒジを体から離してフェースを返さない 河本結のアイアンスイング
◇ ◇ ◇オンプレーンに下ろしてきたクラブを体の回転で左に振り抜き、腰や上体も前傾を保ったままレベルターンする。フェードヒッターらしいスイングです。左に振り抜けていれば逆球が出にくく、思い切った攻めができます。大型ドライバーは、無理にボールをつかまえにいくと出球がコントロールしにくくなるため、ギアとの相性もいいスイングだと思います。コースとの相性も良かったのでしょう。メジャーのセッティングはフェアウェイが硬く、フェードでも十分な飛距離が出ていました。また、フェードボールはティショットで右サイドに落としやすいため、左ドッグレッグが多いコースではフェアウェイを広く使え、攻めやすくなります。セカンドショットを上手く打てていたのも印象的でした。調子を落とすとクラブが上から入り過ぎることがありますが、距離や状況に応じてスピン量をコントロールし、メジャーセッティングにも負けないショットを放っていました。勝利を決定付けたウェッジショットをはじめ、コントロールしたい場面では、フォローでフェースローテーションを抑え、ラインを出していました。もともとフェースローテーションを大きく使う選手ではありませんが、ピンを狙うショットでは、さらにローテーションを抑えることで、高精度なショットを実現しているのだと思います。ポイントは、フォローで左ヒジを体から離すように使い、フェースが閉じる動きを抑えている点です。フォローでの左ヒジの動きには2種類あります。ひとつは河本さんのように、フェースの開閉を抑えながらタテに振り抜く動き。もうひとつは、ボールがつかまらない人に多い、左ヒジが引けてしまう動きです。では、どうすれば左ヒジを引かずにフェースをコントロールできるのでしょうか。意識したいのは、前傾をキープしたまま体をターンさせること。右肩が低い位置を通りながら体が回転するのが理想です。前傾を保てれば、フォローで左ヒジが体から離れても、フェースにボールが乗って運ばれるようなラインを出せます。一方で、前傾が起きて右肩が上がってしまうと、左ヒジが引けてボールがつかまらなくなります。これは、スイング中に左腕がピンと張ってしまう人に多い動きです。バックスイングからトップ、ダウンスイングにかけて左腕をリラックスさせ、少したわませるくらいのイメージを持つと、前傾をキープしやすくなります。「前傾キープ」や「右肩を低く」を意識するとダフってしまう人は、体重が右に残っていたり、軸が右に倒れていたりする可能性があります。高くティアップしたボールを6番アイアンでクリーンに打つ練習をすると、ミスの改善につながります。一度試してみてください。■河本 結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。25年も好調を維持し、年間2勝を挙げた。26年は「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー優勝。RICOH所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●「飛ばない人の共通点」とは？ 関連記事「伊藤愛華の直伝レッスン」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左ヒジを体から離してフェースを返さない 河本結のアイアンスイング
「飛ばない人の共通点」は“手元先行で押せていない”だけだった！ 伊藤愛華の直伝レッスン
マスターズ連覇マキロイがすごいのは「ボールにかける圧」真似をするには『タオル軌道ドリル』がオススメ！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
【写真】都玲華が髪をほどいたら…