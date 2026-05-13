金田久美子が“ペガサス仕様の新相棒”をお披露目！「かっこかわいい大人っぽ」「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたいです」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「NEWキャディーバッグ！」と、新たな相棒を披露した。
【写真】「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたい」という新キャディバッグ（全5枚）
金田は「かっこかわいい大人っぽ〜な私の相棒、お気に入りました」と紹介。さらに「可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたいです。お間違い無く」とユーモアたっぷりにつづった。投稿では、朱色がかった赤をベースに、色鮮やかなペガサスのデザインと「Kumiko Kaneda」のネームがあしらわれたオリジナルキャディバッグを公開。バッグには、ペガサスをモチーフにしたヘッドカバー付きのクラブもセットされており、金田はその横で芝生にしゃがみ込み、相棒を見つめるようなポーズを披露。別のショットではカメラ目線で笑顔を見せる姿や、ヘッドカバーをアップで撮影した写真も投稿されている。よく見ると、耳や足元、口まわりまでカラフルな編み込みで細かく作り込まれており、遊び心たっぷりのデザインとなっている。また、しゃがみ込んだ足元からちらりと見える馬モチーフのキーホルダーも存在感を放っており、ファンからは「スカートなについてるのかなって思ったら隠してた」「足の付け根から出てるやつ気になりすぎます」といったコメントも寄せられた。最後には、ペガサスのヘッドカバーに手を入れ、パペットのように遊ぶお茶目な姿も披露している。この投稿には、キャディバッグをデザインしたオリジナルペイントサービス公式アカウントから「金田プロの更なる飛躍を願って神馬ペガサスをデザインしました。応援してます」とコメントが届き、金田も“いいね”で反応。ファンからも「活躍を楽しみにしてます」「楽しんだらきっと結果もついてくると思います」とエールが送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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