◇ア・リーグ アストロズ2―10マリナーズ（2026年5月12日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）、本拠地ダイキン・パークで行われたマリナーズ戦に先発登板。4回を5安打6失点でメジャー初黒星を喫した。4月10日の同カード以来、32日ぶりのメジャー復帰登板を果たしたが、悔しい結果に終わった。チームは2―10で敗れて4連敗。

初回は直球とスライダーを主体に3者凡退の好スタート。しかし、2回につかまった。先頭打者に四球を許し、次打者アロザレーナに左越えの2ランを被弾。甘く入ったスライダーを捉えられた。3回は無失点に抑え、立ち直るかに見えたが、4回に3四死球で満塁のピンチを招き、続くカンゾーンに満塁弾を浴びた。

1試合6失点は米移籍後ワーストで、5四死球は同タイ。被本塁打は米移籍後初めてで、2盗塁も許した。

移籍1年目の今井は、今季3度目のマウンドとなった前回登板で、5四死球を与えるなど制球が乱れ、わずか1/3回を3失点で降板。後日、右腕の疲労のために15日間の負傷者リスト（IL）に入った。開幕当初の寒さやマウンドの硬さなど、日米の環境の違いについても悩まされており、IL入り直後は「辛抱強くやっていけるかいけないかで野球人生が左右される」と話していた。

今季はここまで4試合に登板して1勝1敗、防御率9.24。