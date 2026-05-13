◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、第2打席で53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放ち、チームは勝ち越しに成功。先発・山本由伸投手を援護する一撃に球場全体から歓声が沸き起こりました。

「1番・指名打者」で先発出場した大谷選手は、初回の第1打席。カウント1-2と追い込まれた4球目、低めのチェンジアップに泳がされながらもライト前に弾きかえしました。これが3試合ぶりのヒットとなります。

ドジャースはその後、フリーマン選手のヒットと、タッカー選手の死球で満塁のチャンスを作ると、ウィル・スミス選手のライト方向への犠牲フライで、3塁走者の大谷選手が先制のホームを踏みました。

すると大谷選手は3回の第2打席でカウント2-1から4球目、外角のシンカーをジャストミート。左中間スタンドへ勝ち越し7号ソロとなりました。

4月26日のカブス戦以来となる53打席ぶりの本塁打に本人も安どの様子。1塁ベースをまわると大きく息をはき、脱力した様子で天をあおぐ一幕がありました。