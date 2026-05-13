元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。フリー転身で感じる風当りを明かした。

この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、中川のほか、元テレビ東京の森香澄、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。

上田から「どう？この1年間とか」とフリー転身後について聞かれた中川アナは「風当たりは強いなっていうのは感じますね」と告白。「フリーになった時にキャリアチェンジではなくて、局に対する裏切りみたいな感じで、“局を踏み台にして”とか“どうせ金だろ”とか、そういうコメントばかり来るんですけど」と明かした。

「今の時代って、結構転職される方とかも普通に多いじゃないですか。女性アナウンサーが局を辞めてフリーになることも、私は転職のひとつだと思っているのに、なんでそういう言われ方をされなきゃいけないのかなってちょっと思います」と首をひねった。

これに、吉田アナも「女性アナウンサーもいろんなライフステージ、例えば結婚したり、子ども産んだりすると、どうしても働き方っていうのは変わってくる。そこで辞めるっていうのは自分の人生設計の見直しっていうところで自然な流れなのかなと思うんですけど、やっぱり女性アナウンサーが辞めると、テレビ局が踏み台だったみたいな感じで思われがち。一方で男性アナウンサーは意外と言われてないのかなっていう違和感もあったりしますね」と吐露した。