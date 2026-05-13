「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が三回に７試合ぶりの７号ソロを放った。これに先発の山本由伸投手がベンチで爆笑するシーンがあった。

山本は三回２死からラストバッターのパースに甘く入ったカットボールをとらえられた。打球は左中間スタンドに飛び込み、パヘズもテオスカーも途中で追うのをあきらめる一撃。マウンドの右腕は思わずぼうぜんの表情を浮かべた。

その直後に飛び出した大谷の勝ち越し弾。ベンチで黒いメモ帳を持って打ち合わせをしていた山本は立ち上がった。そして一塁を回って大谷が天をあおぐ姿を見て、爆笑。モノマネしながら喜びを爆発させる姿が中継カメラに映し出された。

先発ローテ再編により中７日でのマウンドとなった山本。期間中は２度のブルペン入りでセットポジションを重点的に確認。試合前のブルペンでも入念にフォームをチェックするシーンがあったが、これが功を奏した形となり、序盤２イニングを完璧に立ち上がっていた。

１点を勝ち越した直後の四回には２死から安打を浴びるもスコアボードにゼロをともし、ゲームの流れを引き寄せた。しかし五回、２死から同点のソロを被弾してしまった。さらに続くパースにも勝ち越しソロを浴び、メジャー初の１試合３被弾となった。