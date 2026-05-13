タレント・モト冬樹の妻でミセスモデルの武東由美が、“熟年婚”で再婚した際の心境や現在の活動について語った。

【映像】モデルとして活動する武東由美

武東は、5月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、夫のモト冬樹と共に出演。2人は、2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は49歳で一人娘を連れての再婚だったが、当時は“熟年婚”と大きな話題になった。

結婚してからモデル活動を始めたという武東に黒柳が「どういうモデル？」と聞くと、武東は「美容系が多いんですけれども。私の場合、こういった番組とか出るときに何も分からなくて。なので、たとえば手の置き方とか足の位置とか、そういうのを教えていただきたくて、事務所の方に入らせていただきました」と告白。

黒柳が「ご結婚なさる時に決心はいりませんでしたか？結婚するのどうだろうって」と尋ねると、武東は「あ、意外と私は、まあ流れに沿っていけばいいかなあみたいなところがあって」と前置きし、「なんかこう『よし、これをやろう』と思って行くのではなくて、なんとなく『あ、こういう時期なのかな』とかそういう感じで今まできて」と淡々と答えた。

モトが「結構ね、長い間付き合ってる時間がありましたね」と補足すると、黒柳も「そう。長かったとおっしゃいましたよね。そうか」と納得した。

（『徹子の部屋』より）