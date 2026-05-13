NCT・YUTA（中本悠太）、恋愛観明かす「全男子は俺みたいであってほしい」
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演した。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
「恋愛のイライラでわかる心理テスト」と題し、「こんな恋人はイヤだ！どんな恋人」と問われ、4択を提示された中本は「LINEで全部の話題に返信してくれない」を選択。若槻の回答である「『怒ってない』でも不機嫌」については「それすらもかわいいと思っちゃう。笑かそうとしたりするかも」とにっこり。質問が止まらない若槻に「怒ることない？」と問われると、「あんまりない。寛大でいたい」と答えた。
告白についても「LINEでやるな」と優しい声で忠告。さらに、姉と妹がいる中本は「女の人の方が大変。体のこととか」と気遣う言葉も。「全男子は俺みたいであってほしい」と自ら話し、場を和ませた。
その後も「やってくれたらうれしいことをやってあげたい」「好きになったら自分から行きます」「この人を守りたい」など、名言を連発する中本。AIチアキがキレを失うほどだった。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
「恋愛のイライラでわかる心理テスト」と題し、「こんな恋人はイヤだ！どんな恋人」と問われ、4択を提示された中本は「LINEで全部の話題に返信してくれない」を選択。若槻の回答である「『怒ってない』でも不機嫌」については「それすらもかわいいと思っちゃう。笑かそうとしたりするかも」とにっこり。質問が止まらない若槻に「怒ることない？」と問われると、「あんまりない。寛大でいたい」と答えた。
告白についても「LINEでやるな」と優しい声で忠告。さらに、姉と妹がいる中本は「女の人の方が大変。体のこととか」と気遣う言葉も。「全男子は俺みたいであってほしい」と自ら話し、場を和ませた。
その後も「やってくれたらうれしいことをやってあげたい」「好きになったら自分から行きます」「この人を守りたい」など、名言を連発する中本。AIチアキがキレを失うほどだった。