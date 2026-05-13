なにわ男子・道枝駿佑、ライブ最前列のファンの行動に照れ笑い「ちょっと恥ずかしい」 対策を告白
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われた『numbuzin×道枝駿佑さん（なにわ男子）新TVCM発表会』に登壇し、なにわ男子のライブで見られるファンの行動と対策を明かした。
【写真】まるで王子様！爽やかな笑顔を見せる道枝駿佑
ナンバーズインの3番のシートマスクを模したセットから“ひょっこり”登場した、光がにじみ出るような白のセットアップ姿の道枝は、「4枚入りの1枚として」とにっこり。「斬新な経験をさせていただきました。ライブでもないです！」と声を弾ませた。
会見では、巨大ジェンガに挑戦し、取ったジェンガに書かれた質問に答えていくことに。ナンバーズインの5番シートマスクがお気に入りだと公言している道枝に、「一番使いたくなる瞬間は？」という質問が出ると、「割と使う頻度が高くて、ライブとかでも地方公演に持っていくくらい」と告白。「ライブ前とかライブの初日とか気合いを入れたりするときにつけている。自分の気分も上がるし自信にもなる」と明かした。
またファンと直接対面する機会となるライブについて「大丈夫かなってちょっと不安になる」と苦笑いした道枝。「1列目の方も双眼鏡使って僕らのことを見ていて、毛穴を見ているらしくて。そうなるとちょっと恥ずかしいじゃないですか」と照れつつ、「だから見られてもいいように、5番だったりとかナンバーズインのパックを使って、きめ細かく肌を整えてっていうのを意識しています」と笑顔を見せた。
司会から「ファンお方もこれからぐんぐん望遠鏡の倍率をあげていただいて…」と言われると、道枝は「全員こう（双眼鏡を構える仕草）なったら逆にちょっと気まずいんで…」とこぼしていた。
道枝が出演する新CM「numbuzinx道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇は、あす14日より全国で放送される。
【写真】まるで王子様！爽やかな笑顔を見せる道枝駿佑
ナンバーズインの3番のシートマスクを模したセットから“ひょっこり”登場した、光がにじみ出るような白のセットアップ姿の道枝は、「4枚入りの1枚として」とにっこり。「斬新な経験をさせていただきました。ライブでもないです！」と声を弾ませた。
またファンと直接対面する機会となるライブについて「大丈夫かなってちょっと不安になる」と苦笑いした道枝。「1列目の方も双眼鏡使って僕らのことを見ていて、毛穴を見ているらしくて。そうなるとちょっと恥ずかしいじゃないですか」と照れつつ、「だから見られてもいいように、5番だったりとかナンバーズインのパックを使って、きめ細かく肌を整えてっていうのを意識しています」と笑顔を見せた。
司会から「ファンお方もこれからぐんぐん望遠鏡の倍率をあげていただいて…」と言われると、道枝は「全員こう（双眼鏡を構える仕草）なったら逆にちょっと気まずいんで…」とこぼしていた。
道枝が出演する新CM「numbuzinx道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇は、あす14日より全国で放送される。