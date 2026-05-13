『学級王ヤマザキ』作者・樫本学ヴ、特別なサイン色紙描く
『コロッケ！』『学級王ヤマザキ』などで知られる漫画家・樫本学ヴが、自身のXを更新し、代表作『学級王ヤマザキ』の特別なサイン色紙を公開した。
【写真】懐かしい！公開された『学級王ヤマザキ』のサイン色紙
『学級王ヤマザキ』は、『月刊コロコロコミック』と『別冊コロコロコミック』で1995年〜2001年にかけて連載されていた作品。主人公ヤマザキは、ある王国から冠（かんむり）学園6年3組を征服するためにやって来たが、ヤマザキのやることは超アホなギャグの大連続で、クラスメイトを巻き込んでいくコメディー。テレビアニメ化もされた人気作品となっている。
定期的に『コロコロ』などの思い出を語っている樫本は今回、「とある漫画家さんのお孫さんが今『学級王ヤマザキ』にハマってるということでサイン色紙を描かせていただきました」と報告。
続けて「なんと小３の女の子！おじいちゃんの本棚から全巻持ち帰る程好きになってくれたそうで…嬉しいやら申し訳ないやら(笑)。。皆さんも久しぶりに是非！」と喜んだ。
【写真】懐かしい！公開された『学級王ヤマザキ』のサイン色紙
『学級王ヤマザキ』は、『月刊コロコロコミック』と『別冊コロコロコミック』で1995年〜2001年にかけて連載されていた作品。主人公ヤマザキは、ある王国から冠（かんむり）学園6年3組を征服するためにやって来たが、ヤマザキのやることは超アホなギャグの大連続で、クラスメイトを巻き込んでいくコメディー。テレビアニメ化もされた人気作品となっている。
定期的に『コロコロ』などの思い出を語っている樫本は今回、「とある漫画家さんのお孫さんが今『学級王ヤマザキ』にハマってるということでサイン色紙を描かせていただきました」と報告。
続けて「なんと小３の女の子！おじいちゃんの本棚から全巻持ち帰る程好きになってくれたそうで…嬉しいやら申し訳ないやら(笑)。。皆さんも久しぶりに是非！」と喜んだ。
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