ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。

会見の最後には“サプライズ”として、中野園子コーチとグレアム充子コーチが登場。ねぎらいの言葉とともに花束を渡された坂本は「会見中に後ろをチラチラ見て、いないなと思っていたら、このサプライズは凄くうれしかった」と笑顔で話した。

中野コーチは「コーチは地味で、楽しいことはあまりない仕事です。派手なところに慣れてしまってるので、ちゃんと落ち着いて続けてくれるかが心配です。何とか私の代わりに兵庫県を盛り上げてくれることを願ってます」と辛口で激励。グレアム・コーチからも「ここからは指導者としてしっかり勉強して、苦労して、頑張って、神戸から世界へ羽ばたく子をいっぱいつくれるように、中野先生になれるまでサポートしますので、一緒に頑張りましょう」と声をかけられ、「頑張ろうと気合が入りました」と応じた。

坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。今年3月の世界選手権がラストダンスとなった。五輪は18年平昌大会に17歳で初出場。22年北京大会で個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。今年2月のミラノ・コルティナ大会では個人、団体で銀メダルを獲得。世界選手件は22、23、24年と3連覇を達成し、現役最後の大会となった今年3月に日本勢最多4度目となる優勝を果たした。