5月11日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、M-1王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）がWドッキリ企画「仕掛け人マウントバトル」に挑戦。

お互いが「自分だけが仕掛け人」と思い込み、相手にドッキリを仕掛け合うという、過酷かつ滑稽な心理戦を繰り広げた。

【映像】M-1王者・たくろうに爆弾級スキャンダル…？「一生世に出られなくなる」CM違約金のピンチに“悪魔の誘い”

楽屋で2人きりになると、まずきむらバンドが口火を切った。「グレーな企業パーティーで新ネタをやれば100万円もらえる」というウソの営業話を赤木に持ち掛ける。

「事務所通してってこと？」と戸惑う赤木に対し、きむらは「通さずに」と、直の依頼であることを示唆。赤木は「今時？」と驚くが、きむらは「バッテリィズもやってるらしい」「絶対にバレないルートがある」と、まことしやかな証言で揺さぶりをかける。

突然のヤバい話に焦りだす赤木だったが、今度は自ら用意したドッキリを仕掛け始めた。赤木のネタは、「全裸になった動画をネタに、3000万円を脅されている」という衝撃的なもの。

ウソのスキャンダルを餌にきむらを動揺させる――。そんな作戦だったのだが、きむらの反応はというと「赤木の全裸に3000万円の価値あるか！」と笑い飛ばし、まったく相手にしない。3000万という金額があまりに突拍子もなく、リアリティに欠けていたようだ。

赤木は必死に「CMとかもやってるからヤバいじゃないですか」「バラまかれたら場合3000円万以上の損失になる。違約金的なもので」と危機感を煽るが、きむらは「それなら社長のパーティーに行こう」と痛恨のカウンターを浴びせる。

さらにきむらは畳み掛け、「社長のパーティーに行けば、裸でカラオケで社長が3000万くれるかも」と誘惑。「バレたら一生世に出られなくなる」と抵抗する赤木に、「危ない橋渡り続けよう」と“悪魔の誘い”を続ける。

最終的に口のうまいきむらに押し切られ、赤木は「OKです。一旦行く」と怪しい営業話を承諾してしまった。そればかりか「行って頑張りましょう！」とやる気を見せる始末で…。

別室でモニタリングしていた上田晋也は「コイツは何を言ってるんでしょう（笑）」と呆れるばかり。赤木のへっぽこぶりときむらの冷静沈着な性格が浮き彫りになり、スタジオは大きな笑いに包まれた。