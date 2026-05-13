トニー・レオン主演映画『Silent Friend（英題）』が、12月4日よりヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネマート新宿、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公開されることが決定した。

参考：ウォン・カーウァイ作品はなぜ求められ続けるのか 4Kで蘇る『花様年華』の奇跡の引力

本作は、長編デビュー作『私の20世紀』で第42回カンヌ国際映画祭カメラドールを受賞しイルディコー・エニェディ監督の新作映画。第82回ヴェネチア国際映画祭ではコンペティション部門に選出され、マルチェロ・マストロヤンニ賞（新人俳優賞）、FIPRESCI賞を含む6 つの賞を受賞した。

舞台はドイツの学園都市にある植物園。一本のイチョウの木を軸に、1908年、1972年、2020年という3つの時代の人々の人生が交錯し、自然と人間のあいだに宿る神秘的なつながりを重厚かつ独創的な映像美で描き出されていく。撮影監督は、ロイ・アンダーソン監督作品で知られるゲルゲイ・パロスが務めた。

主人公となる香港から招かれた神経科学者を演じるのは、ウォン・カーウァイ監督作『花様年華』25周年特別版が公開中のトニー・レオン。本役は彼のために当て書きされたもので、出演作を厳選することで知られるトニー・レオンが脚本に深く共鳴し出演を決めた。本作はキャリア初のヨーロッパ映画出演作となり、劇中では英語も披露。共演には、世界的に活躍するレア・セドゥ、本作で新人俳優賞を受賞したルナ・ベドラー、そして、新星エンツォ・ブルムが名を連ねた。（文＝リアルサウンド編集部）