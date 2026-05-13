吉岡里帆が主演を務めるドラマ10『デンジャラス』が、2027年1月よりNHK総合で放送されることが決定した。

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本作は、作家・桐野夏生が文豪・谷崎潤一郎に挑んだ同名小説を原作としたエンターテインメント作品。文豪をとりまく魅惑的な女性たちの“こじらせた自我”を赤裸々に暴きだす原作の世界を、ドラマ10『燕は戻ってこない』などを手がけた長田育恵が脚色する。「デンジャラス」な男に恋し、「デンジャラス」な人生を生きた女性たちの愛と欲望を描く。

谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を吉岡が演じ、重子の姉であり谷崎の妻となる松子役を中村ゆり、ノーベル文学賞候補にもなった世紀の大文豪・谷崎潤一郎役をオダギリジョーが務める。

愛した女をモデルに小説を書く癖があり、次々と新しい女を求める谷崎。身内どうし故の疑心暗鬼や激しい嫉妬、憎悪など、やがて女性たちの感情と人生は、男の小説に支配されていくこととなる。

今回の発表にあわせ、主演の吉岡と制作統括の板垣麻衣子からコメントも寄せられた。

コメント●吉岡里帆（重子役）大仕事が舞い込んできました。谷崎潤一郎の作品はいつか触れてみたいと思っていたのですが、まさか谷崎御本人と対峙する役が来るとは･･･そろそろクラクインを控え色々と準備をしていますが、これまで皆様が見た事の無い谷崎の世界をお届けできると既に確信を持っています。色っぽく、過激で、悲哀と愛憎に満ちたデンジャラスな世界をどうぞお楽しみに。

●板垣麻衣子（制作統括）〈人間の業と欲〉をあぶり出す桐野夏生さんの傑作『デンジャラス』を、信頼する脚本家・長田育恵さんをメインライターに迎え、吉岡里帆さんをはじめとする、すばらしいキャストの皆様、実力あるスタッフの方々と共にドラマ化できますこと、この上ない喜びです。日本が誇る文豪・谷崎潤一郎の世界を借りて、“誰もが心の中に飼っているデンジャラスな自我”を、いまだからこそ届けたい大胆なエンターテインメントとして表現します。ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）