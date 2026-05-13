木村拓哉が剣道着姿で“こつん”と頭を寄せる貴重オフショットを共演者が公開！「激アツすぎる」「かわいい」「めちゃくちゃいい写真」「木村さんのこんな表情が見られるなんて」の声

【写真】『教場 Reunion／Requiem』本ビジュアル／木村拓哉＆綱啓永らが登壇した初日舞台挨拶・大ヒット舞台挨拶・イッキ見上映イベントに様子

綱啓永が自身のInstagramのストーリーズを更新。映画『教場 Reunion／Requiem』のオフショットを公開し、注目を集めている。

■綱啓永、木村拓哉との仲良しオフショット公開

木村が警察学校の教官・風間公親を演じる同作。綱は第205期生の門田陽光を演じた。写真クラブに所属し、教場での日々を撮影している人物で、マジメで仲間思いの好青年として描かれている。

公開されたのは、『教場』の撮影現場で撮られた木村拓哉との2ショット。木村は白髪にサングラス、そして剣道着姿で、綱に頭をくっつけるように座り、カメラに向かって穏やかな表情を見せている。

一方の綱は、ジャージ姿で大きな花束を抱え、サムズアップしながら笑顔を見せている。ふたりの距離感からも、撮影現場での和やかな雰囲気が伝わってくる。

綱はストーリーズに「#教場映画」とハッシュタグを添え、さらに「だいすきです。」と木村のアカウントをタグ付け。木村へのリスペクトと親しみが感じられる投稿となっている。

貴重なオフショットに、SNSでは「激アツすぎる」「かわいい」「めちゃくちゃいい写真」「なんとも言えない感動が」「最高すぎる2ショット」「木村さんのこんな表情が見られるなんて」「宝物すぎる」といった声が寄せられている。

綱啓永のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/tsuna_keito/

■『教場 Reunion／Requiem』本ビジュアル

■木村拓哉＆綱啓永らが登壇した初日舞台挨拶・大ヒット舞台挨拶・イッキ見上映イベントの様子