SixTONES京本大我『Star Song Special』に登場！“急にメロくなる危ない男感”をジュニアが明かす

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SixTONESの京本大我が、5月14日16時より独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第5回に出演する。

■スタジオライブではジュニアがSixTONES「マスカラ」と嵐「Sugar」をカバー！

『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間が届けられる音楽番組。今回のゲストは、SixTONESの京本大我。MCはビビる大木が務める。

スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「マスカラ」と嵐のダンスナンバー「Sugar」をカバー。「Sugar」では、鍋田大成、末永光、田仲陽成、平田光寛の“同い年4人組”が登場。末永は「普段あまりない“同い年4人でのステージ”ということで、息の合ったパフォーマンスができるように頑張ります！」、田仲は「サビの振り付けは嵐さんと同じです。ぜひ注目してください！」と話す。

■【画像】ジュニアのパフォーマンスシーン

■京本大我の“SixTONESリーダー”裏話

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。NGなしでお互いの素顔に迫る。

今回は京本とジュニア7名（B＆ZAI橋本涼、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、山岸想、善如寺來、平田光寛）が対面。京本と橋本のふたりは現在配信中のドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（Prime Video）で共演。京本は役作りのために食事制限で減量していたことを明かし、MCのビビる大木は「ボクサーみたい！」と驚きを隠せない。そうして始まったトークでは、羽村の質問がきっかけで京本がミュージカルや音楽番組の裏話を暴露。同じ質問が返ってきた羽村も本番中のハプニングを語っていく。

ちなみに、羽村は入所前の子役時代に京本とドラマで共演した過去があり、「ロケバスでふたりきりになったことがあって、そのときに超優しくて」と回想。京本が「たしかに俺、ふたりきりだとめちゃくちゃメロいんですよ！ ふたりきりになった瞬間、急にメロくなる」と話してスタジオを和ませると、橋本も“メロい京本”を見たことがあると証言。橋本曰く「京本は好きになっちゃいけない危ない男感がすごすぎる」とのことで、当時のエピソードを明かす。

質問はまだまだ続き、山岸は京本へ「リーダーとしてどんな立ち居振る舞いをしていますか？」と投げかける。毎年恒例の“じゃんけん”によって、SixTONESデビュー6周年となる2026年のリーダーを務めることになった京本。「いつかリーダーになりたいと思っていました。“6周年の節目に京本がリーダーでよかった”と思ってもらえるぐらいには、印象づいた活動ができたらと思っている」と真剣に話し、ジュニアたちから拍手が起こる場面も。そんな熱い“京本リーダー”は「調子乗っちゃって…」と言い、SixTONESでやりたいことをメモに書き溜めてメンバーに送ったこともあるそう。メンバーたちの反応に注目だ。

■B＆ZAI橋本涼が「ずっと青春してるじゃん！」と憧れるSixTONESの絆

その後もトークは白熱し、田仲や松浦は京本のミュージカル経験や“美声”の秘密を深掘り。ジュニアたちにおねだりされた京本が、艷やかなファルセット（高い音域を歌うときに使われるテクニック）を披露する。

また、平田は京本の「凹凸がなく、曇りのない、ツルツルとした綺麗なお肌」について質問。京本が意外なスキンケア方法を明かす他、彼は“日焼け”にも興味があるそうで…？

ジュニアたちと様々な話題で盛り上がるなか、京本はひときわ物静かな善如寺にも興味津々。「この中でいちばん独特な空気を持っている」と太鼓判を押された善如寺だが、京本へどんな質問を寄せるのか？

そして、京本のジュニア時代を知る橋本は“デビュー前と後”の変化やSixTONESメンバーの仲の良さについて質問。京本が明かすSixTONESの友情エピソードに、ジュニアたちは「ずっと青春してるじゃん！」（橋本）と憧れを抱く。

さらに京本は「デビューしてからいろいろなことがあったけど、6人は絶対に同じ方向を見ていた」と、後輩たちの前でメンバーたちへの熱い想いを告白。感銘を受けたMCのビビる大木が「リーダーとして、そういう話はメンバーにしているの？」と聞くと、京本は…!?

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#5 Teaserが公開されている。

■【動画】『Star Song Special Season3』#5 Teaser

■【画像】トーク企画「Switch Question」の様子

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

05/14（木）16:00～ ※第5回配信

※隔週木曜配信

出演：ビビる大木（第5回MC）、京本大我（第5回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/