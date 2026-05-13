亀梨和也1stアルバム『WAVE』アートワーク＆収録曲解禁！リリース記念企画『亀さんぽ2026』も配信決定

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亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のアートワークと全収録曲を公開した。

■発表済みのGRe4N BOYZに加え、友成空や名誉伝説が楽曲提供

今作のアートワークは“揺らぎ” “余白”をテーマに制作。シンプルながらも深く、アルバムタイトル『WAVE』が内包する美しく繊細な世界観を表現している。

また、待望の1stアルバムとなる今作は、先日発表されたGRe4N BOYZが楽曲提供した「’O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」の収録に加え、次世代アーティストからの楽曲提供も受けたあらたな音楽性を提示する全12曲を収録。

シンガーソングライターの友成空は「Diamond」に続き、2曲目の楽曲提供となる「POMPEII」を書き下ろし。古代都市の世界観をモチーフに、過剰なほどの純愛と情熱を歌ったラブソングに仕上がった。

また、2023年の活動開始以来、瞬く間に躍進を続ける2人組バンド・名誉伝説のギタリスト“けっさく”が作詞・作曲・編曲を手掛け、ボーカルの“こたに”もコーラスとして参加した「36度5分」を収録。ジリジリと高まる恋の焦燥感を表した楽曲展開、キャッチーでクセになるメロディと歌詞の世界観は必聴だ。

なお、通常盤には、ボーナストラック1曲を含む全13曲が収録される。

さらに、アルバム『WAVE』のリリースを記念して、スペシャル企画『亀さんぽ2026』の配信が決定。第1弾、第2弾に続く『亀さんぽ』企画の第3弾、どういった内容になるのか注目しよう。

併せて、亀梨和也の音楽活動を中心に貴重な写真や動画コンテンツが楽しめるスタッフ公式Instagramが開設。アルバムの制作秘話や最新情報が随時発信されるので、こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

ALBUM『WAVE』

＜収録曲＞

1.WAVE

2.Crushing On You

3.POMPEII

4.TALK to ME

5.36度5分

6.ゆらゆら

7.Passion Overdose

8.さよならの代わりに

9.Chemistry

10.’O sole mio

11.ここにいなくても

12.Diamond

13. Love it!! ※通常盤ボーナストラック

■【画像】アルバム『WAVE』ジャケット写真

■関連リンク

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/