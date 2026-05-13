　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万2910円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万2930.2円に対しては20.2円安。出来高は1万6311枚となっている。

　TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比0.36ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62910　　　　　+120　　　 16311
日経225mini 　　　　　　 62910　　　　　+120　　　340471
TOPIX先物 　　　　　　　3912.5　　　　 +36.5　　　 34555
JPX日経400先物　　　　　 35715　　　　　+290　　　　1732
グロース指数先物　　　　　 811　　　　　　+7　　　　2628
東証REIT指数先物　　　　1834.5　　　　　-6.5　　　　　26

株探ニュース