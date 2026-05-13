日経225先物：13日正午＝120円高、6万2910円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万2910円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万2930.2円に対しては20.2円安。出来高は1万6311枚となっている。
TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比0.36ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62910 +120 16311
日経225mini 62910 +120 340471
TOPIX先物 3912.5 +36.5 34555
JPX日経400先物 35715 +290 1732
グロース指数先物 811 +7 2628
東証REIT指数先物 1834.5 -6.5 26
株探ニュース
TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比0.36ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62910 +120 16311
日経225mini 62910 +120 340471
TOPIX先物 3912.5 +36.5 34555
JPX日経400先物 35715 +290 1732
グロース指数先物 811 +7 2628
東証REIT指数先物 1834.5 -6.5 26
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