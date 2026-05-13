高島彩、“ついつまみ食いしちゃう”照り焼きチキンなど品数豊富な手作り弁当を披露 夫はゆず・北川悠仁
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。彩り豊かで食欲そそる手作り弁当を披露した。
【写真】食欲そそる照り焼きチキンが豪快に盛り付けられた、高島彩の手作り弁当
高島は「照り焼きチキン 焼きながらつまみ食い」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。メインの照り焼きチキンをはじめ、ナスの煮浸しやアスパラのお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵、鶏団子白菜スープなど、栄養バランスの取れた品数豊富なおかずが並んでいる。
公開された写真では、つやつやに焼き上がった照り焼きチキンがご飯の上に豪快に盛り付けられ、別容器には彩り鮮やかな副菜も。焼いている途中のチキンのアップ動画も添えられ、“つまみ食いしたくなる”というコメントに納得の仕上がりとなっていた。
【写真】食欲そそる照り焼きチキンが豪快に盛り付けられた、高島彩の手作り弁当
高島は「照り焼きチキン 焼きながらつまみ食い」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。メインの照り焼きチキンをはじめ、ナスの煮浸しやアスパラのお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵、鶏団子白菜スープなど、栄養バランスの取れた品数豊富なおかずが並んでいる。
公開された写真では、つやつやに焼き上がった照り焼きチキンがご飯の上に豪快に盛り付けられ、別容器には彩り鮮やかな副菜も。焼いている途中のチキンのアップ動画も添えられ、“つまみ食いしたくなる”というコメントに納得の仕上がりとなっていた。