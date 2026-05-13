赤西仁「2週間ぶりの彼女」 仲良しの友人・山田孝之とのオフ2ショットにファン歓喜「デート楽しそう」「相変わらずラブラブ！」
歌手・俳優の赤西仁が13日、自身のインスタグラムを更新。「2週間ぶりの彼女」とつづり、親交の深い俳優・山田孝之との2ショット写真を公開した。
【写真】「デート楽しそう」「相変わらずラブラブ！」“彼女”山田孝之との2ショット披露の赤西仁
クリスマスにイルミネーションを見に出かけるなど、SNSではたびたび仲良しぶりを披露してきた2人。
この日の投稿では、口ひげをたくわえた山田と横並びで座りドリンクを飲みながら団らんする、リラックス感のあるオフタイムの様子を紹介した。
コメント欄には「わぁ」「JIN＆TAKA最高にカッコイイ」「彼女めっちゃ濃ゆい 笑笑」「デート楽しそう」「ビジュがメロすぎる」「相変わらずラブラブ！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「デート楽しそう」「相変わらずラブラブ！」“彼女”山田孝之との2ショット披露の赤西仁
クリスマスにイルミネーションを見に出かけるなど、SNSではたびたび仲良しぶりを披露してきた2人。
この日の投稿では、口ひげをたくわえた山田と横並びで座りドリンクを飲みながら団らんする、リラックス感のあるオフタイムの様子を紹介した。
コメント欄には「わぁ」「JIN＆TAKA最高にカッコイイ」「彼女めっちゃ濃ゆい 笑笑」「デート楽しそう」「ビジュがメロすぎる」「相変わらずラブラブ！」など、さまざまな反響が寄せられている。