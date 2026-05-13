『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』30周年記念展、7月開催 名シーン再現のジオラマ展示・「マグナムセイバー」コラボモデル発売
大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、2026年7月3日〜8月16日に、「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」を開催することを発表した。
【写真】配色のセンス抜群！限定モデルのミニ四駆「マグナムセイバー」
アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎える。これを記念し、企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示する。
また、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置。烈・豪をはじめとする登場キャラクターたちの友情や、ミニ四駆による迫力あるレースの魅力を紹介していく。
見どころは、ジオラマ展示で作中の名シーンを紹介。実際にミニ四駆を使用して、マグナムトルネード、ブロッケンクラッシュ、WGP編のファイナルステージ（最終決戦）ゴールシーンの計3シーンをジオラマで再現する。
また、企画展に合わせ、コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』を販売。商品は、主人公・星馬豪のマシン「マグナムセイバー」をベースに、アニメ放送30周年を記念してデザインしたモデルとなる。黒を基調に赤・青・黄を配した、東京アニメセンターをイメージしたカラーリングのステッカーを採用。本商品は既存商品「マグナムセイバー プレミアム(スーパーIIシャーシ)」のステッカーを東京アニメセンターコラボ仕様にしたものとなる。
価格はコラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）、単体（EC販売）：2,860円（税込）。販売方法はコラボミニ四駆付き前売券：ローチケにて販売予定、単体（EC販売）：FUN’S PROJECT MALLで販売予定（後日詳細公開予定）、会場での販売予定はない。
■開催概要
・会場
東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA
（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
・開催期間
2026年7月3日（金）〜2026年8月16日（日）
・開催時間
11:00〜19:00（最終入場18:30）
・入場料
前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始）
コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間：5月15日〜5月29日）
当日券：1,200円（税込）
・主催
DNP大日本印刷
・特別協力
コロコロコミック編集部／小学館集英社プロダクション／タミヤ／Production I.G
【写真】配色のセンス抜群！限定モデルのミニ四駆「マグナムセイバー」
アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎える。これを記念し、企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示する。
見どころは、ジオラマ展示で作中の名シーンを紹介。実際にミニ四駆を使用して、マグナムトルネード、ブロッケンクラッシュ、WGP編のファイナルステージ（最終決戦）ゴールシーンの計3シーンをジオラマで再現する。
また、企画展に合わせ、コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』を販売。商品は、主人公・星馬豪のマシン「マグナムセイバー」をベースに、アニメ放送30周年を記念してデザインしたモデルとなる。黒を基調に赤・青・黄を配した、東京アニメセンターをイメージしたカラーリングのステッカーを採用。本商品は既存商品「マグナムセイバー プレミアム(スーパーIIシャーシ)」のステッカーを東京アニメセンターコラボ仕様にしたものとなる。
価格はコラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）、単体（EC販売）：2,860円（税込）。販売方法はコラボミニ四駆付き前売券：ローチケにて販売予定、単体（EC販売）：FUN’S PROJECT MALLで販売予定（後日詳細公開予定）、会場での販売予定はない。
■開催概要
・会場
東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA
（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
・開催期間
2026年7月3日（金）〜2026年8月16日（日）
・開催時間
11:00〜19:00（最終入場18:30）
・入場料
前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始）
コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間：5月15日〜5月29日）
当日券：1,200円（税込）
・主催
DNP大日本印刷
・特別協力
コロコロコミック編集部／小学館集英社プロダクション／タミヤ／Production I.G
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