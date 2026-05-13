すっちー、”人気キャラ”に爆弾発言「何がおもろいかもよく分かっていません」
きょう13日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）は、「言われてみればなんで!? 関西グルメの謎 大調査！」を届ける。
【番組カット】おいしそう…プロがサバ缶使って作る「サバ缶のトマトポン酢パスタ」
番組は普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎を調査する企画で、リポーターの吉本新喜劇の座長・すっちーは、人気キャラクター“すち子”に扮して登場するなり「私の“言われてみればなんで”は、この格好をしてなんで乳首ドリルをしてるのか、何がおもろいかもよく分かっていません」と爆弾発言をして笑いを誘う。
そんなすっちーは大阪を代表する人気お好み焼き店「ゆかり」を訪れ、社長の山下さんに「家でお好み焼きをおいしく焼くコツ」を尋ねる。山下社長は「混ぜすぎるとキャベツの水分が出てべちゃっとなってしまうので混ぜすぎないように」とコツを教えてくれるが、すかさず「それでも難しいときは、ゆかりの通販で手作りセットを販売していますのでぜひ」と実物を持ち出してアピールし、すっちーから「宣伝すな」と乳首ドリルを食らう羽目に。
そして、『大阪人が「紅しょうがの天ぷら」好きすぎるのなんで？』の謎を、リポーターのトミーズ健＆小嶋花梨が調査。また、大平サブローが数ある「みるく饅頭」の中から、「月化粧」を食べ当てる“絶対に間違えられない戦い”に挑む。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが「パスタ」を紹介。関西人が大好きなポン酢とサバ缶を使った『竹内流 サバ缶のトマトポン酢パスタ』が完成する。
【番組カット】おいしそう…プロがサバ缶使って作る「サバ缶のトマトポン酢パスタ」
番組は普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎を調査する企画で、リポーターの吉本新喜劇の座長・すっちーは、人気キャラクター“すち子”に扮して登場するなり「私の“言われてみればなんで”は、この格好をしてなんで乳首ドリルをしてるのか、何がおもろいかもよく分かっていません」と爆弾発言をして笑いを誘う。
そして、『大阪人が「紅しょうがの天ぷら」好きすぎるのなんで？』の謎を、リポーターのトミーズ健＆小嶋花梨が調査。また、大平サブローが数ある「みるく饅頭」の中から、「月化粧」を食べ当てる“絶対に間違えられない戦い”に挑む。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが「パスタ」を紹介。関西人が大好きなポン酢とサバ缶を使った『竹内流 サバ缶のトマトポン酢パスタ』が完成する。