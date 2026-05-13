吉岡里帆、文豪・谷崎潤一郎の“危険な愛”に翻弄される NHKドラマ『デンジャラス』主演
吉岡里帆が、2027年1月放送予定のNHKドラマ10『デンジャラス』で主演を務めることが12日、発表された。桐野夏生氏の同名小説を原作に、文豪・谷崎潤一郎をめぐる女性たちの愛と欲望を描く作品で、オダギリジョーが谷崎役、中村ゆりが谷崎の妻・松子役を演じる。
【写真】豪華共演陣を紹介！
同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性たちの間に嫉妬や憎悪、疑心暗鬼が生まれ、やがて人生そのものが小説に支配されていく姿を描く。脚本は『燕は戻ってこない』を手掛けた長田育恵氏。制作陣は、桐野氏による“人間の業と欲”を描いた原作を、現代的なエンターテインメントとして映像化するとしている。
主人公・重子を演じる吉岡は「大仕事が舞い込んできました。谷崎潤一郎の作品はいつか触れてみたいと思っていたのですが、まさか谷崎御本人と対峙する役が来るとは…」とコメント。「これまで皆様が見た事の無い谷崎の世界をお届けできると既に確信を持っています。色っぽく、過激で、悲哀と愛憎に満ちたデンジャラスな世界をどうぞお楽しみに」と意気込みを語った。
物語の舞台は昭和2年の大阪・船場。資産家令嬢の姉妹、重子と松子は、官能的な小説を書く“危険な男”谷崎潤一郎と出会う。華やかな姉・松子とは対照的に、控えめな性格の重子は、自身の内面に潜む“怪物のような自分”を自覚していた。ダンスホールで谷崎と踊った重子は、「この世でただ一人、この人だけは、本当の私を見抜いてくれる」と確信し、危険な関係へと引き込まれていく。
制作統括の板垣麻衣子氏は「“誰もが心の中に飼っているデンジャラスな自我”を、いまだからこそ届けたい大胆なエンターテインメントとして表現します」とコメントを寄せた。放送は2027年1月から総合で全10話を予定。NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定している。
【写真】豪華共演陣を紹介！
同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性たちの間に嫉妬や憎悪、疑心暗鬼が生まれ、やがて人生そのものが小説に支配されていく姿を描く。脚本は『燕は戻ってこない』を手掛けた長田育恵氏。制作陣は、桐野氏による“人間の業と欲”を描いた原作を、現代的なエンターテインメントとして映像化するとしている。
物語の舞台は昭和2年の大阪・船場。資産家令嬢の姉妹、重子と松子は、官能的な小説を書く“危険な男”谷崎潤一郎と出会う。華やかな姉・松子とは対照的に、控えめな性格の重子は、自身の内面に潜む“怪物のような自分”を自覚していた。ダンスホールで谷崎と踊った重子は、「この世でただ一人、この人だけは、本当の私を見抜いてくれる」と確信し、危険な関係へと引き込まれていく。
制作統括の板垣麻衣子氏は「“誰もが心の中に飼っているデンジャラスな自我”を、いまだからこそ届けたい大胆なエンターテインメントとして表現します」とコメントを寄せた。放送は2027年1月から総合で全10話を予定。NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定している。