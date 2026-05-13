亀梨和也、1stアルバム『WAVE』のアートワーク＆収録曲公開 「亀さんぽ2026」配信も決定
俳優の亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のアートワークと全収録曲を公開した。今作のアートワークは揺らぎ、余白をテーマに制作。シンプルながらも深く、アルバムタイトル『WAVE』が内包する美しく繊細な世界観を表現している。
【写真】初回盤ではソファでくつろぐ姿を見せる亀梨和也
同アルバムに収録されたのは全12曲。先日発表したGRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」に加えて、次世代アーティストからの楽曲提供も受けた新たな音楽性を提示する楽曲が収められている。
シンガーソングライターの友成空は「Diamond」に続き、2曲目の楽曲提供となる「POMPEII」を書き下ろし。古代都市の世界観をモチーフに、過剰なほどの純愛と情熱を歌ったラブソングに仕上がった。
また、2023年の活動開始以来、瞬く間に躍進を続ける2人組バンド、名誉伝説のギタリスト“けっさく”が作詞・作曲・編曲を手がけ、ボーカルの“こたに”もコーラスとして参加した「36度5分」を収録。ジリジリと高まる恋の焦燥感を表した楽曲展開、キャッチーでクセになるメロディと歌詞の世界観は必聴の1曲だ。
なお、通常盤にはボーナストラック1曲が収録され、全13曲となる。
さらに、リリースを記念してスペシャル企画「亀さんぽ2026」の配信が決定した。
■収録曲
1. WAVE
2. Crushing On You
3. POMPEII
4. TALK to ME
5. 36度5分
6. ゆらゆら
7. Passion Overdose
8. さよならの代わりに
9. Chemistry
10. ’O sole mio
11. ここにいなくても
12. Diamond
▼通常盤ボーナストラック
13. Love it!!
【写真】初回盤ではソファでくつろぐ姿を見せる亀梨和也
同アルバムに収録されたのは全12曲。先日発表したGRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」に加えて、次世代アーティストからの楽曲提供も受けた新たな音楽性を提示する楽曲が収められている。
また、2023年の活動開始以来、瞬く間に躍進を続ける2人組バンド、名誉伝説のギタリスト“けっさく”が作詞・作曲・編曲を手がけ、ボーカルの“こたに”もコーラスとして参加した「36度5分」を収録。ジリジリと高まる恋の焦燥感を表した楽曲展開、キャッチーでクセになるメロディと歌詞の世界観は必聴の1曲だ。
なお、通常盤にはボーナストラック1曲が収録され、全13曲となる。
さらに、リリースを記念してスペシャル企画「亀さんぽ2026」の配信が決定した。
■収録曲
1. WAVE
2. Crushing On You
3. POMPEII
4. TALK to ME
5. 36度5分
6. ゆらゆら
7. Passion Overdose
8. さよならの代わりに
9. Chemistry
10. ’O sole mio
11. ここにいなくても
12. Diamond
▼通常盤ボーナストラック
13. Love it!!