なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内で韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」新テレビCM発表会に出席した。

道枝の身長くらいある巨大ジェンガに挑戦し、ブロックに書いてある質問に回答。おそるおそるブロックを取り、無事に取り出せると安心した顔を見せた。

最近「今日はなんだか調子がいいな」と思えた“キメた日”を聞かれると「メンバーと一緒にいるとついつい楽しくてボケてしまう。それで笑ってくれると調子良いんだなと思う。メンバーにも“きょう調子良いな”と言われてうれしい。（デビュー）5周年に向けて最近より仲が深まっているなと思います」とメンバーとの日々を挙げた。

お気に入りの製品は5番で、前日の夜も使用。「ライブで地方公演に行ったときに持っていくくらい使う頻度が高い。気合入れたいときに着けています。自分の気分も上がるし、自信にもなる」と話した。「ライブで一列目の方も双眼鏡を使って僕らの顔見てくださる。見られても良いように、きめ細かく肌を整えるの意識しています」と話した。

出演する新CMはあす14日から全国で順次放映となる。道枝の誰もが思わず目を奪われるような圧倒的な清潔感、透明感がブランドが掲げる理想の肌を象徴しており、多くの人から絶大な支持を得ていることから起用された。