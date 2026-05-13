地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。会見の最後には、長年師事してきた中野園子コーチらがサプライズで登場。その場でメッセージを送られた。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。冒頭に坂本のこれまでを振り返るVTRが流れ、シニアデビューの頃の自身の姿に思わず笑顔。中野コーチらのメッセージには目を潤ませ、最後は笑いながらも涙を拭った。

会見の最後には、中野コーチ、グレアムコーチの2人がサプライズで登場。坂本は口をあんぐりさせて驚き、嬉しそうな笑顔も見せた。

その場で中野コーチから「花織、長い間一緒にスケートしてくれてありがとう。そしてコーチになると言ってくれてありがとう」と感謝の言葉が伝えられた。坂本は将来的にはコーチとなることを明かしている。恩師は続けて「ただコーチは地味で、楽しいことはあまりない仕事です。派手なところに慣れてしまっているので、ちゃんと落ち着いて続けてくれるか心配です」と愛ある言葉も伝え、会見場も笑いで包まれた。



（THE ANSWER編集部）