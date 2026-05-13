先住の猫ちゃんと遊びたくてたまらない子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「仲良しでいいなぁ」「しっぽで遊んであげてる笑」等のコメントが寄せられ4万8千回以上再生されているようです。

【動画：お姉ちゃん猫と遊びたい子猫→しっぽを追いかけ始めて…ほっこりする『日常の様子』】

ソラちゃんとウリちゃん

YouTubeチャンネル「にゃんかつ」に投稿されたのは、先住猫のソラちゃんと子猫のウリちゃんのある日の様子です。ソラちゃんは2016年に飼い主さん宅にやってきた子で、2020年にやってきたウリちゃんよりもお姉さんのようです。

最近二匹の仲が良いようなので、飼い主さんは二匹に密着して撮ってみることにしたのだとか。動画の冒頭から、二匹はくっついて座っていて仲良しな様子が伝わってくるようです。

しっぽで遊んであげるソラちゃん

子猫のウリちゃんは、まだまだわんぱくな子猫。ソラちゃんがブンブンとしっぽを動かすと、ウリちゃんは気になって仕方がないようです。ウリちゃんは、ソラちゃんのしっぽを追いかけて遊び始めたといいます。

たまにソラちゃんから猫パンチをくらいながらも、ウリちゃんはソラちゃんにじゃれついていたそう。その後は二匹はトンネルに入ってのんびりしたり、ウリちゃんはソラちゃんから離れたくない様子だったそうです。

お昼寝も一緒

最後は一緒に並んでお昼寝です。ソラちゃんが丸くなって寝ている横でウリちゃんも同じような姿勢で寝ていたそう。お姉ちゃんのソラちゃんの真似をしているのかもしれませんね。

お昼寝から起きたらまた追いかけっこをしていたという二匹。仲良しで微笑ましい二匹に癒される投稿となっていました。

ご紹介した投稿は4万8千回以上再生され「仲良しでいいなぁ」「しっぽで遊んであげてる笑」等のコメントが寄せられ、仲の良い二匹の様子が可愛いとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「にゃんかつ」では、たくさんの猫ちゃん達との楽しい暮らしの様子が投稿されています。猫ちゃん達が仲良しな姿に癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃんかつ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。