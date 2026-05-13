「前回と同じで」→ ちょっと待った！【40・50代】白髪もぼかせる♡「大人のこなれボブ」

いつも通りの白髪染めは一旦ストップ！ いま、ハイライトなどを利用して白髪をオシャレにぼかす手法が注目されています。レイヤーやスタイリングを工夫したボブとあわせれば、一気にオシャレ見せが叶うかも。そこで今回は、大人世代に似合う「こなれボブ」をご紹介します。

筋感が美しい外ハネハイライトボブ

白髪をぼかすハイライトによって、洗練された筋感が加わったボブスタイルです。ベースの毛先を外へ向かせつつ、表面の髪はつまむようにふんわりと内側にワンカールさせ、シルエットに動きを生み出しています。適度な隙間を作って軽やかに仕上げているため、いつもの髪型にさりげない抜け感を取り入れたい人にオススメです。

ハイトーンでなじませる極細ハイライトボブ

ベースにハイトーンのミルクティーカラーを選び、極細のハイライトを重ねて白髪と自然にブレンドさせたスタイルです。ベースカラーとのコントラストを控えめにすることで、全体がまろやかで上品な色合いに仕上がっています。毛先をプツッと切ってほんのり外へ向かせつつ、トップをふんわりさせた今っぽいスタイリングは、オシャレを楽しみたい人にぴったりです。

ヌーディーアッシュの軽やかな切りっぱなしボブ

アッシュ系のベースカラーに、細めと太めのハイライトをミックスしてのせた白髪ぼかしスタイルです。顎下ラインの切りっぱなしボブにフェイスレイヤーを合わせ、毛量を軽めに調整することで、美しく引き締まったフォルムに。オイルでウェット感をプラスすれば、大人らしい上品さも演出できそうです。

たっぷりのハイライトで魅せるグレージュボブ

全体にたっぷりとハイライトを入れることで、髪に美しい奥行きをもたらしたグレージュカラーのボブです。ハチ上の髪を内側へ向けつつベースを外へハネさせることで、くしゃっとしたカジュアルな動きを引き出しています。明るい髪色と無造作なシルエットが大人可愛い雰囲気を演出するため、白髪を自然にカバーしながら若々しい印象を手に入れられそうです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。