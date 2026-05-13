518万回以上も視聴され39万の「いいね」を獲得しているのは、2匹の猫ちゃんが意外な場所でくつろいでいる様子。投稿にはたくさんのコメントが集まり、「銭湯のマッサージチェアのおじさん」「古い電車で長旅」「アトラクションを楽しんでる感」と、さまざまなシーンに見立てる視聴者が続出しています。

【動画：小刻みに揺れる2匹の猫→『乗っている場所』に注目すると…まさかの光景】

2匹のお気に入りの場所

Instagramアカウント「進藤 大祐」さんが投稿したのは、キジ白猫と黒猫がふたりで仲良く並んでいるときの出来事。ふたりともおててを胸のあたりでそろえ、ゆったりくつろいでいる様子だったといいます。

ただ、飼い主さんとしては「何をしているんだろう？」という気持ちだったようです。というのも、ふたりが寝そべっていたのは“落ち着かなさそう”な場所だったから。飼い主さんが気になったのは、ガタガタという騒音と振動だったとのこと。

揺れが心地よい？

ふたりがいたのは、実は洗濯機の上！しかも洗濯中だったため、ガタガタ揺れていたといいます。振動により、2匹はずっとぷるぷると小刻みに揺れていたそう。音も大きいため、落ち着く場所ではないはずですが…。

飼い主さんが疑問を抱きつつ撮影していると、キジ白猫ちゃんが睨むようにじっと見つめてきたとのこと。邪魔をしないでほしいという意思表示でしょうか。しかし、ふたりを揺らしていた洗濯機に変化が起きたといいます。

「なんで止めたの？」

洗濯機の揺れが、少しずつ弱まってきたのだそう。どうやら洗濯が終わったようです。やがて揺れがぴたりと収まると、キジ白猫ちゃんはゆっくりと飼い主さんを凝視。ジトッとした目つきで見つめてきたといいます。

もしかしたら、心地よい洗濯機の揺れを飼い主さんが止めたと思ったのかもしれません。ただ家事をしていただけなのに恨まれてしまった飼い主さんが不憫です…。猫ちゃんたちは、また翌日に揺れを楽しめるといいですね。

洗濯機でくつろぐ猫ちゃんたちの投稿には、視聴者から「顔が最高」「真顔なのが猫すぎる」「おい！止まったんだけどって顔w」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「進藤 大祐」さんは、猫ちゃんたちの仲睦まじい姿や、ベーシストとして活躍するご自身の音楽活動の様子なども見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「進藤 大祐」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。