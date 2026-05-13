「あんた、海外出張だったの？」母が繰り返す同じ質問。後日気づいたその真意に「お母さんごめんね」

同じ質問を繰り返す母に「年齢のせい？」と考えていた知人。しかし、その“真意”を知ったとき、知人は泣き崩れてしまいました。彼女から聞いたエピソードを紹介します。

同じ町に住む母と私

私は40代の会社員です。



私の実家は同じ町にあり、車で20分も走れば着く距離。

実家には70代の母が一人で住んでいますが、幸いにも健康で身の回りのことは自分でできていました。

「もっと会いに行った方がいいんだろうけど。お母さんは元気だし、私は仕事が忙しいし……また今度でいいか」

そうやって、私は母に会いに行くことを、いつも先延ばしにしていたのです。

会うたびに聞かれる「ある質問」

それでもたまに会いに行くと、母はいつも同じことを聞いてきました。

「そういえばあんた、海外出張に行ってたんだっけ？」

たしかに、私の会社には海外支店がありますが、私はあくまで国内勤務。



「行ってないよ。お母さんったら、毎回それ聞いてくるんだから」



そう呆れ気味に返す私に母は、



「そう。行ってないのね」と言ったあと、決まって大笑い。

そんな母に私は「少し忘れっぽくなってきたのかな？」なんて思っていました。

倒れた母

ある日、県外に住む兄から電話がかかってきました。

「母さんが入院したらしい」

その言葉に、私は目の前が真っ白に。

会社を早退して急いで病院に向かうと、ぐっすり眠る母とベッドの横に座る兄の姿が目に入りました。