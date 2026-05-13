なにわ男子・道枝駿佑が１３日、都内で韓国スキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」の新テレビＣＭ発表会に出席した。

道枝は、ステージに設置された巨大シートマスクのボックスの中から、ひょっこりと顔を出して登壇。「なかなかパックの中から出ることってない（笑）すごく斬新で貴重な機会をいただきました」と新鮮そうな表情を見せた。

爽やかな白シャツ姿に負けない美白ぶりを披露。同ブランドのシートマスクで一番のお気に入りは、美白効果のある成分を含んだ「Ｎｏ．５」と明かし「ライブの地方公演にも持って行っています。一列目のファンの方も双眼鏡で見てくださるんで、大丈夫かな？とも思うんですけど…（観客は双眼鏡で）毛穴まで見ているらしいので、見られてもいいようにきめ細かく整えるようにしています」と余念のないケアを明かした。

同ブランドを展開する「ＢＥＮＯＷ ＪＡＰＡＮ」代表取締役のキム・デヨン氏は、道枝に惚（ほ）れ込んでいるようで「さまざま候補はいましたが、やっぱり道枝さんだなと。僕が他のブランドにいても道枝さんを選ぶと思います。肌がきれいすぎますし、道枝さんはグローバルに活躍できる人柄と才能の持ち主。次回、何か（広告キャラクターを）を決めるにしても、また道枝さんを選ぶと思います」と大絶賛した。