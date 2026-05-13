タレントで俳優の河合郁人（３８）の２週連続インタビューの後編。活動の主軸でもある情報番組出演で大事にしている心得や、自身にとって最大の挑戦でもある「４０歳までにＭＣの冠番組を持ち、そのポジションを定着させること」への思いを語った。

５月で事務所入所から２７年を迎えた。四半世紀以上続ける芸能生活は山あり、谷ありだったが「お仕事は大好き。やめようと思ったことも、仕事に行きたくないと思ったことも一度もない。小学生の時にこの仕事を選んでよかったなと思います」と力強く言い切る。

２０２３年末に「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」を離れ、約２年がたった。今後はステージで歌って踊ることはないのかを単刀直入に聞くと、「いやいや！ 完全にやりませんとは言っていないし、具体的には動いてはいませんが、機会があればやりたいなと思っています。歌って踊ることは大好きなので」と意欲を失ってはいない。

現在は、バラエティーや情報番組を中心に活動中。インタビューは、名古屋テレビの朝の情報番組「ドデスカ！」に生出演し、東京に移動後に行われた。６本の地方局番組レギュラーを持ち、各地を行き来する生活を送る。「移動が多くて最初は大変でしたが、もう慣れました！ その土地や番組ごとに空気感も違うし、いろんな発見があって楽しい」と充実の表情を見せる。

情報番組に出演する際に大事にしていることは「背伸びしないこと」だ。

「情報番組って、知ったかぶりをしているとすぐバレるので。知らない時は知らないと素直に言って、専門家の方に質問するようにしています。自分のレベルに合わせて、３８歳の河合郁人の知識はこれくらいだよっていうのを、隠さず出すようにしています」

番組での発言を巡り、ＳＮＳやネットニュースをきっかけに、自身の元へ賛否の声が集まることもある。だが、「自分の言葉で失敗したり、たたかれたりするのは自分の責任なので」と冷静に受け止める。

「エゴサ（エゴサーチ）もするタイプ。ＳＮＳを見て『自分のこの言い方は良くなかったな』とちゃんと反省もします。でも（ネットの心ない声に）沈んだり傷ついたりすることは全然ない。むしろ、『すごい、この方はゴゴスマを２時間、全部見てくれたんだ』と感謝しちゃう。注目して見ていただけることはありがたいことですから」

活動の原動力は「人が好き。人と会うこと、話すことに生きがいを感じる」という好奇心だ。２０代から憧れる「ＭＣ」のポジションの確立へ向けて、奮闘している。グループを離れる際には、あえて「４０歳までにＭＣの冠番組を持つこと、ＭＣというポジションを定着させることを目標にしています」と公言した。

「４０歳と区切りをつけて宣言した理由は、自分にプレッシャーをかけるため。年齢的に、達成できないかもしれないから何年か後の目標は言いたくないって考え方もあると思う。だけど、失敗してもいいから、公言して本気で向き合うことが大事だと思っています」

ＭＣの理想像は、笑福亭鶴瓶（７４）。技量と人徳を兼ね備えた「日本一緊張させないＭＣ」を目指す。「夢は見るだけのものかもしれないし、覚めちゃうかもしれない。だから、これは目標です。ここからさらにギアを上げて頑張りたいし、たとえ４０歳で達成できなくても、この目標は掲げ続けます」と不退転の覚悟をのぞかせた。（ペン・奥津 友希乃）

◆河合 郁人（かわい・ふみと）１９８７年１０月２０日、東京都出身。３８歳。９９年に入所し、２０１２年にＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚとしてデビュー。２３年にグループを離れる。ＴＢＳ系「ゴゴスマ」など情報番組の出演多数。１２日から舞台「したいとか、したくないとかの話じゃない２０２６」（１７日まで、東京・よみうり大手町ホール）に出演する。