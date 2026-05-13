２人とも元ＮＨＫ！“麿”こと登坂淳一アナウンサー（５４）と武内陶子アナウンサー（６１）の共演ショットが公開された。

武内アナが１３日までに自身のインスタグラムを更新し「ＮＨＫ後輩の登坂くんと一緒に歴史ある鋸山の低山登山してきました！」と、同僚だった登坂アナと登山したことを報告。テレビ東京系「よじごじＤａｙｓ」（月〜金曜・後３時４０分）のロケだという。

訪れたのは「標高３２９メートルの千葉の鋸山」で、「面白い山だったー。ホントに『ノコギリ登山』なのよー。途中で何度も挫けそうになったわ（笑）登坂くんといろんな懐かしい話ししながら最後までしっかり行けました！」と感想をつづる。

「＃鋸山なめてた っていうハッシュタグがあるんだって。納得よー（笑）」とハードだったと明かし「チョー晴れ女の私はちゃーんと富士山も見せておきました！きれいでしたよー。もちろん下山メシもご紹介！こ、こ、こ、これがもう絶品で！！生放送どうぞお楽しみに！」と呼びかけた。

絶景をバックに２人で記念撮影。フォロワーは「久々のＮＨＫコンビ？」「麿様が後輩とは！」と反応していた。