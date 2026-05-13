◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―１の同点で迎えた３回先頭の２打席目に、９３・９マイルのシンカーを左中間にはじき返すと、そのままスタンドに吸い込まれた。待望の一発は移籍後自己ワーストとなる１２戦、さらには５３打席ぶりとなる７号アーチ。一塁を回って着弾を見届けると、思わず天を見上げて安堵の表情を浮かべた。ベンチでは歓喜に沸くナインにひまわりの種シャワーを浴びるなど、大歓迎を受けた。

ジャイアンツの先発右腕ハウザーは新加入の３３歳ベテランで、今季は７試合に登板し、０勝４敗、防御率６・１９。大谷とは試合前時点で通算３打席の対戦があり、２安打１三振の内容だった。初回先頭の１打席目は、カウント１―２から低めボール球の８７・５マイル（約１４０・８キロ）のチェンジアップに食らいつき、しぶとく右前に運んだ。その後、１死満塁で三塁走者・大谷はスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

前日１１日（同１２日）の本拠地・ジャイアンツ４連戦の初戦では、試合前に今季３度目となる屋外フリー打撃を実施し、計５２スイングで１７発と上々の調整を行った。だが、試合では５打数無安打で１１戦、５１打席連続ノーアーチ。直近２３戦の計１１１打席でわずか本塁打「１」と打球が全く上がっていない。ロバーツ監督も「打撃練習はよかったが、試合になったらこれまでの状態に戻っていた。今は典型的な例だが、単に振ることで状況を打破しようとしている。考え自体は理解できる。けど本当に危険な打者に甘い球は来ない」と分析。今季初の欠場となる“完全休養”の可能性も示唆していた。

前日には佐々木朗希投手（２４）が登板するも６回途中３失点で降板し、勝ち負けはつかず。チームは逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。この日は山本が今季８度目の登板で４勝目を狙い、翌日には大谷が登板を予定。今季２度目の同一カードに日本人が３戦連続先発となる。