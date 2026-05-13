タレント・ミュージシャンのモト冬樹が“熟年婚”した妻とその娘、孫が並ぶ家族写真を披露。家族のいる喜びと結婚16年目の実感を語った。

【映像】妻・娘・孫が揃った家族写真

モト冬樹は、5月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、妻でミセスモデルの武東由美と揃って出演。話題となった“熟年婚”から16年目を迎えた現在の生活について語った。

2人は、2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は49歳での再婚だったが、当時は“熟年婚”と大きな話題になった。

モトは「ありがたかったのは、いきなり一人娘ができて。で、いきなり娘とウェディングロードで歩いたりして、一緒に。たいして苦労もしてないのにいきなりねえ」と笑いを誘うと、黒柳も「いいねえ、できあがったのもらって」と言葉を重ねて大爆笑。

「しかも、孫までできちゃって。そういう意味ではすごい結婚してラッキーでしたねえ」と頬を緩ませつつ、妻・娘・孫が並ぶ家族写真を披露。黒柳は「ああ、こんなに賑やかなんだ。ねえ。孫二人いるおじいさん」と喜んだ。

さらにモトは「めちゃくちゃ可愛いですよ。娘のほうがね、まったく物怖じしなくて。誰にでも話しかけたり、手振ったりして」とメロメロな様子で、「この子、旦那様の都合でアメリカに行ってたんですけど、もうね、すぐ英語しゃべれるようになっちゃって。だから、向こうに合ってるんじゃないかなあなんて」と説明した。

「孫は、どのくらいの頻度でお会いになってらっしゃるの？」と聞かれると、「あのー、夏休みとかお正月とか、やっぱり学校があるとね」と残念そうに話し、「もう、この人（妻）のこと大好きで、孫が。まあお母さんは怒られるけど、この人は怒らないから。この人はね、不思議なことに、犬と子供には好かれるんですよ。自分は子供あんま好きじゃないくせに。俺、これが不思議なんですよね」と妻について語った。

武東が「子供もなんとなく好きです」と言うと、モトは「なんだよそれ、なんとなくって」とツッコみ、黒柳は「漫才みたい」と笑った。

そして黒柳が「一人でいたところと比べるとずいぶん…」と言うと、モトは真剣な表情で「いや、確かに、やっぱこれ、自分個人の意見ですけど、男は結婚しないとやっぱ一人前になれないなっていうのは結構実感しましたね」と打ち明け、「自分のためだけに生きてきたのが、今度、人のために生きるようになるっていうのは、これは男にとって結構大事なことなんだなっていうのをすごい思いましたね」としみじみと語った。

（『徹子の部屋』より）