坂本花織、引退会見で結婚を電撃発表 大学時代に出会った同い年「一緒に面白いことをしてくれる方」
フィギュアスケートメダリストの坂本花織（26）が13日、引退会見を行った。会見の最後に、結婚したことを報告した。
【写真】SixTONESと“衝撃”コスプレを披露した坂本花織
最後のあいさつで「そして、この場を借りて、もうひとつご報告があります。私ではございますが、先日結婚いたしました」と笑顔。会場から拍手が送られる中「こういうことです（笑）。以上です。ありがとうございました」と呼びかけた。
司会者から、お相手について向けられると「大学時代に出会った方です。同い年です。本当に真逆な方で、常に冷静に物事を考えられる方で、でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる方です」と恥ずかしそうに告白。フィギュアスケートの関係者ではないようで「（入籍は）5月5日に入れました」と明かしていた。
坂本花織は2000年4月9日生まれ、兵庫県出身。18年平昌オリンピック6位、22年北京オリンピック個人銅メダル、団体銀メダル、26年ミラノ・コルティナオリンピック個人・団体銀メダル。世界選手権は、3連覇を含む4度の優勝を飾り、日本人最多記録を保持している。全日本選手権は、18年に初優勝し、21年から5連覇を達成している。
【写真】SixTONESと“衝撃”コスプレを披露した坂本花織
最後のあいさつで「そして、この場を借りて、もうひとつご報告があります。私ではございますが、先日結婚いたしました」と笑顔。会場から拍手が送られる中「こういうことです（笑）。以上です。ありがとうございました」と呼びかけた。
司会者から、お相手について向けられると「大学時代に出会った方です。同い年です。本当に真逆な方で、常に冷静に物事を考えられる方で、でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる方です」と恥ずかしそうに告白。フィギュアスケートの関係者ではないようで「（入籍は）5月5日に入れました」と明かしていた。
坂本花織は2000年4月9日生まれ、兵庫県出身。18年平昌オリンピック6位、22年北京オリンピック個人銅メダル、団体銀メダル、26年ミラノ・コルティナオリンピック個人・団体銀メダル。世界選手権は、3連覇を含む4度の優勝を飾り、日本人最多記録を保持している。全日本選手権は、18年に初優勝し、21年から5連覇を達成している。