名探偵津田の“名コンビ”ダイアン津田×森山未唯、CM初共演 「だいぶ“ええ人”でいられた」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯が、きょう13日から放送の日清食品「完全メシ」シリーズ新テレビCM『完全メシパーン篇』に出演。TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』の名物コーナー「名探偵津田」で名コンビとしても話題になった2人がCMで初共演する。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
CMでは、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなフレーズ『完全メシ パンパーン』に合わせ、森山が津田に何度もパンを食べさせるシーンを撮影。至近距離での“あーん”に、津田も思わず照れたような表情を見せるなど、終始和やかな雰囲気のなか行われた。
インタビューでは、CM初共演となった2人に感想を質問。津田は、「最初は『目を見られへんくらい緊張しました…』って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います」と森山の存在に助けられたことを明かした。一方の森山も、「津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした」と津田の存在をべた褒め。
2人が出演する新CMはきょう“水曜日”から放送される。
【インタビュー】
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
津田：最初は「目を見られへんくらい緊張しました…」って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。
森山：パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。
――津田さんへの質問ですが、5月27日に50歳を迎えられるにあたり、何か初挑戦してみたいことはありますか？
津田：ハリウッドですかね。……まあ、言うのはタダなんで。でも、ありがたいことに最近はドラマなどにも出させてもらう機会が増えてきて、芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています。50歳を迎えるタイミングやからこそ、ちょっと無茶なくらいの夢を持ってるほうがおもろいかなと思っています。
森山：津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです。 私も海外でのお仕事は夢のひとつなので、いつかご一緒できたらうれしいです。
――CMをご覧になる皆様に、一言ずつお願いします。
津田：CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします。それぐらいおいしくて、皆さんにおすすめです。どのタイミングでも合うと思います。朝昼晩、間食、いつでもね。「完全メシ」でございます。ぜひ食べてください。食べた方にはスーを差し上げます。
森山：ふわっとした食感でとても食べやすく、老若男女問わず、すごくおいしいパンだと思います。本当においしかったので、たくさんの人にこのCMを見て、食べていただけたらうれしいです。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
CMでは、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなフレーズ『完全メシ パンパーン』に合わせ、森山が津田に何度もパンを食べさせるシーンを撮影。至近距離での“あーん”に、津田も思わず照れたような表情を見せるなど、終始和やかな雰囲気のなか行われた。
2人が出演する新CMはきょう“水曜日”から放送される。
【インタビュー】
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
津田：最初は「目を見られへんくらい緊張しました…」って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。
森山：パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。
――津田さんへの質問ですが、5月27日に50歳を迎えられるにあたり、何か初挑戦してみたいことはありますか？
津田：ハリウッドですかね。……まあ、言うのはタダなんで。でも、ありがたいことに最近はドラマなどにも出させてもらう機会が増えてきて、芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています。50歳を迎えるタイミングやからこそ、ちょっと無茶なくらいの夢を持ってるほうがおもろいかなと思っています。
森山：津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです。 私も海外でのお仕事は夢のひとつなので、いつかご一緒できたらうれしいです。
――CMをご覧になる皆様に、一言ずつお願いします。
津田：CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします。それぐらいおいしくて、皆さんにおすすめです。どのタイミングでも合うと思います。朝昼晩、間食、いつでもね。「完全メシ」でございます。ぜひ食べてください。食べた方にはスーを差し上げます。
森山：ふわっとした食感でとても食べやすく、老若男女問わず、すごくおいしいパンだと思います。本当においしかったので、たくさんの人にこのCMを見て、食べていただけたらうれしいです。