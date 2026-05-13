荻野目洋子、『タッチ』あだち充から直筆サイン色紙もらい驚き「ビニールから出せません！」
歌手の荻野目洋子（57）が12日、自身のXを更新。『タッチ』などで知られる漫画家・あだち充より直筆サイン色紙が届いたことを報告し、写真を投稿しながら「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」驚いた。
【写真】『みゆき』のキャラだ！あだち充から届いた直筆サイン色紙
届いた経緯としては、1月に開催されていた『あだち充展』に荻野目が訪れており、Xで「画業55周年 おめでとうございます。若松みゆきより」と写真付きで投稿。「若松みゆき」とは、あだち充作品『みゆき』に登場するヒロインで、1983年放送のテレビアニメで、この若松みゆき役を荻野目が担当していた。
あだち充と深い縁がある荻野目は「展示会の招待状を小学館のスタッフの方から頂いたので、今度は自分のデビュー42周年Springライブにご招待させて頂き「想い出がいっぱい」をギターで弾き語る事に…♪本当はステージに上がって欲しかったのですが、やんわりとそこは辞退されまして（笑） 客席にはお越しくださるという返事を頂いたのです！」と今でも親交があることを説明。
そんな流れもあり今回、直筆のサイン色紙をもらい、「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」と驚いた。投稿したポストは、13日午前11時時点で5400リポスト、3.6万いいねの大反響となっている。
【写真】『みゆき』のキャラだ！あだち充から届いた直筆サイン色紙
届いた経緯としては、1月に開催されていた『あだち充展』に荻野目が訪れており、Xで「画業55周年 おめでとうございます。若松みゆきより」と写真付きで投稿。「若松みゆき」とは、あだち充作品『みゆき』に登場するヒロインで、1983年放送のテレビアニメで、この若松みゆき役を荻野目が担当していた。
そんな流れもあり今回、直筆のサイン色紙をもらい、「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」と驚いた。投稿したポストは、13日午前11時時点で5400リポスト、3.6万いいねの大反響となっている。