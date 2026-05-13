教科書を破ったのはだれ…？驚きの犯人の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万8000回再生を突破し、「バレバレで可愛いw」「おもろすぎてむりwww」「ちゃんと伝わっててすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テストを翌日に控えた女の子→なぜか教科書がボロボロになっていて…バレバレ過ぎる『犯人の正体』】

テスト前日の大事件

TikTokアカウント「nakamura.dogs」の投稿主さんの娘さんは、翌日にテストを控えていました。勉強をしようと教科書を開いたところ、なんとページの端がビリビリに破れていたそうです。突然の惨状に驚きながら周囲を見渡すと、すぐ隣にはスタンダードプードルのこなんちゃんが。

こなんちゃんは、どこか気まずそうな雰囲気を漂わせながら座っていたそうで、その時点でかなり怪しかったのだとか。娘さんは「もしかして…？」と思いながら、こなんちゃんへ声をかけてみたといいます。

バレバレな姿に爆笑♪

すると、こなんちゃんはなぜか神妙な顔になり、そっと「おて」をしてきたのだとか。その反応があまりにも自白っぽく、娘さんも思わず笑ってしまったそうです。

さらに、破れた教科書を見せると、こなんちゃんは急にソワソワ。次の瞬間、慌てたようにソファの下へ隠れてしまったのだとか。ぐいーんと後ろ足を伸ばす姿が情けなくて可愛い…♡

教科書を破いた犯人は、やはりこなんちゃんだったようです。悪いことをした自覚はあるのに、隠しきれない態度がバレバレで、なんとも愛らしいワンシーンなのでした。

この投稿には、「徐々に隠れるのもおもろいw」「やっちゃった自覚はあるんだね(笑)」「お姉ちゃんが優しくて良かったね！」など、多くのコメントが寄せられています。

スタンプーたちとの暮らし

こなんちゃんがいる暮らしは、とっても贅沢なのだとか。ふわふわの体は、ときには気持ちいい枕代わりになり、ときには寒い日にぴったりの「天然カイロ」にもなるそうです。寄りかかるだけでも安心感があり、家族みんな癒やされているのだとか。

さらに家には、3匹のトイプードルたちも。一緒に並んでお菓子タイムを楽しむこともあるそうで、にぎやかで幸せいっぱいな毎日を過ごしているといいます。わんこたちが自然と集まる光景はとても微笑ましく、家の中はいつも温かな空気に包まれているそうですよ。

TikTokアカウント「nakamura.dogs」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nakamura.dogs」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。