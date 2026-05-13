ドライハウスの中で衝撃的な顔になったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で252万4000回再生を突破し、「自分の顔の距離感わかってないw」「吹き出してしまいましたw」「電車の中で見るんじゃなかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜ご飯が鍋だったため、犬をドライハウスに入れた結果→ふと様子を見てみると…『まさかの表情』】

ドライハウスに入れられて

Instagramアカウント「mojimoji__tan」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『モジー』くんと暮らしています。

この日の晩ごはんは、家族みんなで囲む鍋料理。熱々で危ないため、愛犬のモジーくんにはドライハウスの中で待っていてもらうことになったそうです。しかし、部屋中に広がるおいしそうな匂いが気になって仕方なかった様子。

中からじーっと鍋を見つめ、「ぼくも食べたい…！」と言いたげな顔をしていたのだとか。気持ちがどんどん前のめりになった結果、ついにはドライハウスのガラス扉へ鼻をぺたーっと押し付け始めたといいます。その必死すぎる姿に、家族も思わず釘付けに。

ぺちゃんこ顔の破壊力

ところが、ガラスに押し付けられたモジーくんの顔は、更にとんでもない状態になってしまいます。鼻がぺちゃんこになるだけでなく、その圧で唇までめくれ、歯がむき出しになってしまったのだとか。

しかも、そのまま家族を凝視していたそうで、圧の強すぎる表情に投稿主さんは笑いが止まらなくなってしまったそうです。最終的には「これはもう無理」となり、仕方なくドライハウスから出してあげたのでした。

顔の距離感をまったく分かっていないような押しつけっぷりと、全力すぎるアピールがたまらなく可愛いワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「癒しと笑いの融合100点満点」「可愛いすぎて何回も見ちゃいました」「二度見どころかずっと見ちゃいますね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

猫先輩に完全敗北の瞬間

別の日、投稿主さんの彼氏の実家を訪れたモジーくんは、そこで暮らす猫ちゃんと初対面。しかし、あいさつする間もなく猫パンチをお見舞いされてしまったそうです。

普段はコミュニケーション能力高めなモジーくんも、さすがに今回はビビリモード全開。なんとか猫ちゃんの前をそろそろ通り抜けてリビングへ向かったものの、途中で物音がすると「ビクッ！」とへっぴり腰に。可愛らしいモジーくんの姿に、思わずキュンとしてしまいます！

Instagramアカウント「mojimoji__tan」には、モジーくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mojimoji__tan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。