光の中に、身体を置く──AēsopとY’sがミラノで共有した静かな感覚
4月に開催されたミラノサローネ 2026。その会期はすでに幕を閉じました。しかし今年のミラノには、家具やプロダクトの新作とは別のかたちで、静かに残り続ける感覚がありました。それは、光です。そして、その光の中に置かれた身体でした。
Courtesy of Aēsop
オーストラリア発のスキンケアブランド Aēsop は、4月21日から26日まで、ミラノサローネにてインスタレーション「光のファクトリー（The Factory of Light）」を発表しました。会場となったのは、ミラノ・ブレラ地区のサンタ マリア デル カルミネ教会。歴史的建築の内部に構築された空間は、「意義ある職人技」「光」「そして光を紡ぐ人の手」をテーマに構成され、多感覚的な体験として展開されました。
Courtesy of Aēsop
今回のインスタレーションで印象的だったのは、Aēsopが単に“照明”を展示したのではないという点です。光は、ここではプロダクトでも演出でもなく、「感覚をどう空間に宿らせるか」という問いそのものとして扱われていました。会場内部では、真鍮の加工、吹きガラス、鋳造、組み立てといった工程が、「聴覚」「視覚」「触覚」「嗅覚」という感覚ごとに分解されながら提示されます。
Courtesy of Aēsop
イタリア北部の職人による真鍮加工、ムラーノ島の吹きガラス、ドイツの鋳造所、ブレシアの組み立て工房。そうした手仕事の連なりを通して完成する照明「Aposē（アポーゼ）」は、単なるプロダクトというより、“光が生まれるまでの時間”を可視化した存在でした。さらに空間には、修復工事現場で使用されていたタープや、10,826本の回収済みオードパルファムボトルが用いられています。
Courtesy of Aēsop
それらは、サステナビリティを説明するための装置というより、“過去に別の役割を持っていたものが、別の光を纏って再び現れる”という、Aēsopらしい静かな再編集にも見えました。そこには、過剰なメッセージはありません。ただ、光と陰影、素材、香り、そして人の手が、ゆっくりと空間の密度を変えていきます。
Courtesy of Aēsop
そして今回、その空間にもうひとつのレイヤーを加えていたのが、Y's でした。Y’sは、「光のファクトリー」のために、ホストたちが着用する特別なジャケットをデザイン・制作しています。ウエストの大きなパッチポケット、左胸の内ポケット、ヴィンテージ加工による繊細なしわ。機能性とリラックス感を備えたその黒いジャケットは、一見すると極めて静かな衣服です。
しかし興味深いのは、その役割です。この衣服は、ショーの衣装でも、コラボレーションアイテムでもありません。ホストたちが来場者を迎え、導き、応対するための“空間の衣服”として存在していました。つまりY’sは今回、服をデザインしたというより、「空間の中で人がどう存在するか」を設計していたのです。
Courtesy of Aēsop
Aēsopが光を設計し、Y’sがその中に置かれる身体を設計する。その関係性は非常に自然でした。両ブランドに共通しているのは、抑制された感覚です。黒や落ち着いた色調、非対称性、静けさ、そして日常に詩情を差し込もうとする姿勢。それらは香りと衣服という異なる領域に存在しながら、どこか同じ密度を共有しています。
とりわけ印象的だったのは、「ユニフォーム」という概念の扱い方でした。通常、ユニフォームは機能や統一感を担うものとして語られます。しかし今回のY’sのジャケットは、“空間の空気を整える衣服”として機能していました。そこでは、人はサービスを提供する存在である以前に、空間の一部として静かに存在しています。
Courtesy of Aēsop
ミラノサローネは毎年、数え切れないほどの新作と情報で埋め尽くされます。その中でAēsopとY’sが提示していたのは、「何を見せるか」ではなく、「どう感じさせるか」という問いでした。光をどう置くか。身体をどう存在させるか。その両方を通して立ち上がっていたのは、プロダクトでもブランドロゴでもなく、感覚そのものだったのかもしれません。
会期は終わりました。けれど、ミラノに残ったのは、きっと“光景”ではなく、“感覚”です。そしてその感覚は、いまも静かに身体のどこかに残り続けています。
Salone del Mobile.Milano 2026
Aēsop 「光のファクトリー（The Factory of Light）」
会期：4 月21 日−26 日
会場：サンタ マリア デル カルミネ教会
Piazza del Carmine 2 Milano 20121
Courtesy of Aēsop
オーストラリア発のスキンケアブランド Aēsop は、4月21日から26日まで、ミラノサローネにてインスタレーション「光のファクトリー（The Factory of Light）」を発表しました。会場となったのは、ミラノ・ブレラ地区のサンタ マリア デル カルミネ教会。歴史的建築の内部に構築された空間は、「意義ある職人技」「光」「そして光を紡ぐ人の手」をテーマに構成され、多感覚的な体験として展開されました。
今回のインスタレーションで印象的だったのは、Aēsopが単に“照明”を展示したのではないという点です。光は、ここではプロダクトでも演出でもなく、「感覚をどう空間に宿らせるか」という問いそのものとして扱われていました。会場内部では、真鍮の加工、吹きガラス、鋳造、組み立てといった工程が、「聴覚」「視覚」「触覚」「嗅覚」という感覚ごとに分解されながら提示されます。
Courtesy of Aēsop
イタリア北部の職人による真鍮加工、ムラーノ島の吹きガラス、ドイツの鋳造所、ブレシアの組み立て工房。そうした手仕事の連なりを通して完成する照明「Aposē（アポーゼ）」は、単なるプロダクトというより、“光が生まれるまでの時間”を可視化した存在でした。さらに空間には、修復工事現場で使用されていたタープや、10,826本の回収済みオードパルファムボトルが用いられています。
Courtesy of Aēsop
それらは、サステナビリティを説明するための装置というより、“過去に別の役割を持っていたものが、別の光を纏って再び現れる”という、Aēsopらしい静かな再編集にも見えました。そこには、過剰なメッセージはありません。ただ、光と陰影、素材、香り、そして人の手が、ゆっくりと空間の密度を変えていきます。
Courtesy of Aēsop
そして今回、その空間にもうひとつのレイヤーを加えていたのが、Y's でした。Y’sは、「光のファクトリー」のために、ホストたちが着用する特別なジャケットをデザイン・制作しています。ウエストの大きなパッチポケット、左胸の内ポケット、ヴィンテージ加工による繊細なしわ。機能性とリラックス感を備えたその黒いジャケットは、一見すると極めて静かな衣服です。
しかし興味深いのは、その役割です。この衣服は、ショーの衣装でも、コラボレーションアイテムでもありません。ホストたちが来場者を迎え、導き、応対するための“空間の衣服”として存在していました。つまりY’sは今回、服をデザインしたというより、「空間の中で人がどう存在するか」を設計していたのです。
Courtesy of Aēsop
Aēsopが光を設計し、Y’sがその中に置かれる身体を設計する。その関係性は非常に自然でした。両ブランドに共通しているのは、抑制された感覚です。黒や落ち着いた色調、非対称性、静けさ、そして日常に詩情を差し込もうとする姿勢。それらは香りと衣服という異なる領域に存在しながら、どこか同じ密度を共有しています。
とりわけ印象的だったのは、「ユニフォーム」という概念の扱い方でした。通常、ユニフォームは機能や統一感を担うものとして語られます。しかし今回のY’sのジャケットは、“空間の空気を整える衣服”として機能していました。そこでは、人はサービスを提供する存在である以前に、空間の一部として静かに存在しています。
Courtesy of Aēsop
ミラノサローネは毎年、数え切れないほどの新作と情報で埋め尽くされます。その中でAēsopとY’sが提示していたのは、「何を見せるか」ではなく、「どう感じさせるか」という問いでした。光をどう置くか。身体をどう存在させるか。その両方を通して立ち上がっていたのは、プロダクトでもブランドロゴでもなく、感覚そのものだったのかもしれません。
会期は終わりました。けれど、ミラノに残ったのは、きっと“光景”ではなく、“感覚”です。そしてその感覚は、いまも静かに身体のどこかに残り続けています。
Salone del Mobile.Milano 2026
Aēsop 「光のファクトリー（The Factory of Light）」
会期：4 月21 日−26 日
会場：サンタ マリア デル カルミネ教会
Piazza del Carmine 2 Milano 20121